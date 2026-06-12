Fórmula 1: Colapinto tuvo una discreta actuación en las prácticas del GP de España

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, los pilotos de Alpine tuvieron muchas complicaciones para mejorar el rendimiento y tuvieron que conformarse con la decimoquinta posición para Colapinto y el decimosexto lugar para Gasly.

El mejor tiempo de Colapinto en la FP2 fue de 1:17,051, para quedar a un segunda y 625 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico Lando Norris (McLaren). Russell, por su parte, concluyó a solo nueve milésimas del vigente campeón del mundo.

A su vez, el líder del campeonato, que es el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), no participó en la primera práctica libre, mientras que en la segunda quedó a medio segundo de Norris para ocupar el quinto lugar.

La actividad en el GP de España continuará este sábado con la práctica libre 3, que está programada para las 7:30 de la mañana, y la clasificación, que iniciará a las 11.__IP__

Un factor clave durante todo el fin de semana será la gestión de los neumáticos, ya que varios pilotos se quejaron del rendimiento de los mismos y se mostraron muy incómodos.

colapinto franco Colapinto tiene 15 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos (Foto: @AlpineF1Team).

En cuanto a la disputa por el campeonato, el líder absoluto es el italiano Andrea Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien ganó las últimas cinco carreras y busca transformarse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Antonelli, con apenas 19 años, suma 156 puntos y mantiene una diferencia de 66 unidades sobre su perseguidor, el británico Lewis Hamilton (Ferrari), siete veces campeón del mundo. En el tercer lugar aparece también el británico George Russell (Mercedes), quien lleva dos carreras consecutivas sin sumar puntos.

Más atrás, con 75 y 60 puntos respectivamente, se ubican el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

La competencia se disputará en el Circuito de Barcelona-Cataluña, conocido también como Circuito de Montmeló. El trazado tiene una longitud de 4,675 kilómetros y cuenta con 14 curvas.

El cronograma y horarios del GP de España

Sábado 13:

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 14:

Carrera a las 10