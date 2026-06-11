¿Jugará finalmente Mauro Icardi en la Argentina y vivirá cerca de Wanda Nara?

La propuesta concreta de River, con una abultada cifra incluida, llegó a los oídos del delantero, pero él y su representante tomaron una tajante decisión.
Se conoció qué pasó con la posibilidad de que Mauro Icardi desembarque en el fútbol local y se instale en Argentina cerca de su ex, Wanda Nara, con quien tiene dos hijas chicas en común -Isabella y Francesca- y a quien no ve por largos plazos de tiempo, por vivir y jugar a miles y miles de kilómetros de distancia. ¿Icardi viene a River?
“En los últimos meses se habló de la posibilidad de que venga a jugar al fútbol argentino para vestir la camiseta de River o de Newell’s como una posibilidad muy concreta”, le planteó el periodista de América a Elio Pino, manager del delantero, a fin de conseguir una respuesta que despeje todo tipo de dudas y de especulaciones.
“Estoy autorizado a pasar el audio que me mandó el agente de Mauro Icardi, Elio Letterio Pino”, aclaró, previamente, Paradizo. “No entiendo por qué hace tres meses que están hablando de River, de Racing o de Newell’s. No hemos hablado con nadie”, fue la primera aclaración que hizo el manager de Icardi, ante las versiones cruzadas.
“Mauro no está interesado en jugar en la Argentina... Con todo el respeto que merecen los clubes, no es una opción que nos interese”, aclaró, con contundencia, Pino, evaporando cualquier posibilidad de que Mauro desembarque, en los próximos meses, en el fútbol nacional. “Esto es un circo mediático que va a terminar porque realmente es una jungla”.
A pesar de la fuerte desmentida del representante de Mauro, hay quienes sostienen que Pablo Longoria, -director deportivo de River- efectivamente se habría puesto en contacto con Icardi. Fue el periodista Sebastián Srur quien contó el detalle del contenido de la conversación, asegurando que se comunicaron en reiteradas oportunidades con el deportista, a fin de acercarle una propuesta concreta del club de Núñez.
El número que le habría ofrecido a Mauro sería de 1.800.000 dólares por 18 meses de contrato, es decir, por el plazo de un año y medio, de corrido, por supuesto. Eso representa aproximadamente 100.000 dólares mensuales, una buena cifra para un club local pero que, claro, contrasta fuertemente con el millón de euros por mes que estaría cobrando actualmente en Turquía. No hay plata.
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