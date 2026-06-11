¿Jugará finalmente Mauro Icardi en la Argentina y vivirá cerca de Wanda Nara?

¿QUÉ DICE RIVER SOBRE ICARDI?

A pesar de la fuerte desmentida del representante de Mauro, hay quienes sostienen que Pablo Longoria, -director deportivo de River- efectivamente se habría puesto en contacto con Icardi. Fue el periodista Sebastián Srur quien contó el detalle del contenido de la conversación, asegurando que se comunicaron en reiteradas oportunidades con el deportista, a fin de acercarle una propuesta concreta del club de Núñez.

El número que le habría ofrecido a Mauro sería de 1.800.000 dólares por 18 meses de contrato, es decir, por el plazo de un año y medio, de corrido, por supuesto. Eso representa aproximadamente 100.000 dólares mensuales, una buena cifra para un club local pero que, claro, contrasta fuertemente con el millón de euros por mes que estaría cobrando actualmente en Turquía. No hay plata.