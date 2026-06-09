Racing eligió técnico: Pablo Vojvoda, a un paso de ser el reemplazante de Costas

Tras descartar definitivamente la llegada de Nicolás Diez, la dirigencia avanzó en las negociaciones con el entrenador cordobés y busca cerrar su contratación esta semana.
Racing quedó muy cerca de tener al sucesor de Gustavo Costas. Luego de varias semanas de búsqueda y de agotar las posibilidades para contratar a Nicolás Diez, la dirigencia aceleró las conversaciones con Juan Pablo Vojvoda, quien aparece como el principal candidato para asumir el cargo. El entrenador tiene previsto arribar a Buenos Aires para continuar las negociaciones y encaminar un acuerdo que podría resolverse en los próximos días.
La Academia ya mantuvo reuniones con el técnico cordobés y las sensaciones fueron positivas. Sebastián Saja, director deportivo del club, se reunió con Vojvoda para intercambiar ideas sobre el proyecto futbolístico y quedó conforme con lo conversado. Antes de avanzar de manera definitiva, Racing realizó un último intento por Diez, aunque Argentinos Juniors volvió a rechazar cualquier posibilidad de salida y la dirigencia de Avellaneda descartó ejecutar la cláusula de rescisión para evitar conflictos institucionales.
Con ese escenario, el nombre de Vojvoda tomó fuerza nuevamente. El técnico viene de dirigir a Santos de Brasil, donde trabajó entre agosto de 2025 y marzo de este año, en un ciclo que concluyó tras 33 partidos, con 10 victorias, 13 empates y 10 derrotas. Una vez resuelta su situación contractual, uno de los primeros temas a definir será la planificación de la pretemporada, ya que el plantel regresará a los entrenamientos el próximo 23 de junio.
La principal carta de presentación del entrenador está en Fortaleza, donde construyó la etapa más exitosa de su carrera. Permaneció más de cuatro años en el cargo y se transformó en el director técnico con mayor continuidad en la historia de la institución. Durante ese período obtuvo cinco títulos, entre ellos tres Campeonatos Cearenses y dos Copas del Nordeste, además de consolidar al equipo en competencias internacionales.
Admirador de Marcelo Bielsa y reconocido por una propuesta ofensiva e intensa, Vojvoda también dirigió a Newell's, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera de Chile. Su llegada representaría el primer desafío al frente de uno de los grandes del fútbol argentino.
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