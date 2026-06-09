Racing eligió técnico: Pablo Vojvoda, a un paso de ser el reemplazante de Costas

La principal carta de presentación del entrenador está en Fortaleza, donde construyó la etapa más exitosa de su carrera. Permaneció más de cuatro años en el cargo y se transformó en el director técnico con mayor continuidad en la historia de la institución. Durante ese período obtuvo cinco títulos, entre ellos tres Campeonatos Cearenses y dos Copas del Nordeste, además de consolidar al equipo en competencias internacionales.

Admirador de Marcelo Bielsa y reconocido por una propuesta ofensiva e intensa, Vojvoda también dirigió a Newell's, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán y Unión La Calera de Chile. Su llegada representaría el primer desafío al frente de uno de los grandes del fútbol argentino.