Hugo Souza denunció insultos racistas de hinchas de Rosario Central y Corinthians pidió sanciones

El arquero también reveló algunos de los insultos que recibió desde las tribunas y aseguró que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia.

Souza, además, destacó el comportamiento de los futbolistas de Rosario Central, quienes se acercaron para pedirle disculpas por lo ocurrido. “Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”, señaló.

El fuerte comunicado de Corinthians

Luego del partido, Corinthians manifestó públicamente su repudio a través de sus redes sociales y adelantó que solicitará una investigación para identificar a los responsables.

“El Sport Club Corinthians Paulista repudia vehementemente y lamenta otro episodio de racismo en el fútbol”, expresó la institución brasileña.

El club explicó que los actos discriminatorios estuvieron dirigidos contra Hugo Souza durante el encuentro disputado en Rosario y reclamó la intervención de Conmebol.

“Exigirá una investigación que resulte en la identificación y sanciones apropiadas a los aficionados que cometieron tales actos”, sostuvo Corinthians.

Finalmente, la entidad brasileña cuestionó que este tipo de situaciones continúen ocurriendo en el fútbol y remarcó que los episodios de racismo no representan los valores del deporte.