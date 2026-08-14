Hugo Souza denunció insultos racistas de hinchas de Rosario Central y Corinthians pidió sanciones

El arquero brasileño aseguró que recibió agravios durante el partido por la Copa Libertadores. El árbitro activó el protocolo de Conmebol y el club paulista exigió investigar y sancionar a los responsables.
El partido entre Corinthians y Rosario Central terminó sin goles, pero el encuentro quedó marcado por un preocupante episodio ocurrido en las tribunas del Gigante de Arroyito. Durante el segundo tiempo, Hugo Souza, arquero del conjunto brasileño, denunció haber recibido insultos racistas por parte de algunos hinchas locales.
El futbolista se acercó al árbitro uruguayo Andrés Matonte para informarle lo que estaba sucediendo. Ante el reclamo, el juez puso en marcha el protocolo de Conmebol destinado a casos de discriminación y el partido fue detenido durante unos instantes mientras se comunicaba la situación al veedor.
A pesar de lo ocurrido, el encuentro continuó y Souza volvió a enfocarse en el juego, donde además tuvo una actuación destacada. Sin embargo, después del empate, el arquero brasileño habló con la prensa y manifestó su enojo por los hechos.
“Por desgracia, cada vez que venimos a jugar a Argentina es igual, todo el partido. No sé qué creen, que son mejores o más humanos que nosotros”, expresó tras el encuentro.
El arquero también reveló algunos de los insultos que recibió desde las tribunas y aseguró que este tipo de situaciones se repiten con frecuencia.
Souza, además, destacó el comportamiento de los futbolistas de Rosario Central, quienes se acercaron para pedirle disculpas por lo ocurrido. “Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”, señaló.
Luego del partido, Corinthians manifestó públicamente su repudio a través de sus redes sociales y adelantó que solicitará una investigación para identificar a los responsables.
“El Sport Club Corinthians Paulista repudia vehementemente y lamenta otro episodio de racismo en el fútbol”, expresó la institución brasileña.
El club explicó que los actos discriminatorios estuvieron dirigidos contra Hugo Souza durante el encuentro disputado en Rosario y reclamó la intervención de Conmebol.
“Exigirá una investigación que resulte en la identificación y sanciones apropiadas a los aficionados que cometieron tales actos”, sostuvo Corinthians.
Finalmente, la entidad brasileña cuestionó que este tipo de situaciones continúen ocurriendo en el fútbol y remarcó que los episodios de racismo no representan los valores del deporte.