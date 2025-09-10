Gustavo Costas, sobre el presente de Racing: "Hay que reconocer que no estamos bien"

"Lo primero que tenemos que reconocer es que no estamos bien. Cuando pasan estas cosas, se señalan errores de otros pero uno tiene que reconocer que cada uno de nosotros está fallando en algo y tenemos que recuperar esa intensidad y esas ganas", comenzó Costas en diálogo con TyC Sports.

Además, el flamante entrenador, que levantó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, dejó una enigmática frase: "Pasaron muchas cosas que no se pueden decir, que las pudimos dejar de lado en la Libertadores y la Copa Argentina, pero en el campeonato nos pasa lo mismo".

"Uno no lo hace a propósito lo de mentalizarse solo en la copa, pero el cuerpo humano te pide seguir festejando y se relaja. Hay que tratar de que no pase eso, no tenemos que ser mediocres y luchar contra eso. Hay que tener más hambre, siempre hay que querer más. Hicimos mucho hincapié en eso", contó.

"Ellos saben que en el campeonato no podemos estar donde estamos. Si querés llevar a Racing a la gloria en el campeonato tenés que estar mejor y eso es lo que estamos buscando", completó Costas, quien también se volvió a referir al caso de Maximiliano Salas, quien se fue a River en conflicto con la dirigencia del club.

"Yo no tengo ningún problema con Salas, lo quiero mucho a él y su familia. Cuando llegó a Palestino tuvieron a la nena que nació con un problema grave y él dormía en un sillón del sanatorio y me pedía que lo espere hasta último momento, llegaba cinco minutos antes de hacer la planilla, lo poníamos y la rompía. Un fenómeno. Acá también se mató y tenemos que estar agradecidos de que nos hizo ganar. Yo quiero que se queden todos, pero no le cierro las puertas nunca a nadie para que se vaya. Ojalá que juegue mal contra nosotros, ja", disparó.

Por otro lado, el DT habló de la llegada de Marcos Rojo: "En este grupo venís y parece que los conocés hace diez años. Marcos es un tipazo. Cuando se fue de Boca me mostraban en redes que todos lo elogiaban. La verdad es un tipazo. Es jerarquía y es importante tenerlo. No puede jugar ninguno de los dos contra Vélez pero para la Copa Argentina sí".

Por último, habló de la exigencia de Racing: "Cuando vine, hasta mis hijos me puteaban porque puse la vara muy alta, pero hablé como hincha de Racing, con lo que quería como hincha de Racing. No lográbamos cosas internacionales. Cuando me dieron el trofeo de la Conmebol en el sorteo, yo veía cómo hablaban de Racing periodistas de todo el continente y cuando volví le contaba a los chicos. Lo que logramos y el hincha de Racing no lo está disfrutando".