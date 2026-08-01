Racing tuvo una noche para el olvido y Tigre ganó en Avellaneda

El gol no tardó en llegar. Apenas unos minutos después, Gonzalo "Pity" Martínez presionó la salida, le robó la pelota a Nazareno Colombo y definió con un potente remate ante la salida de Facundo Cambeses para establecer el 1-0.

Sin reacción de la Academia

Racing no encontraba respuestas y Tigre siguió lastimando. Santiago López estuvo cerca de ampliar la ventaja con una gran acción individual y, poco después, llegó el segundo tanto. Jabes Garay probó desde afuera del área con un remate que parecía sencillo, pero Cambeses dio un rebote inesperado y el Matador aprovechó el grosero error del arquero para estirar la diferencia.

La Academia terminó el primer tiempo envuelta en la incertidumbre. Incluso, Tigre llegó a convertir el tercero a través de Russo, aunque el VAR anuló correctamente la conquista por una mano del delantero antes de definir.

Vojvoda buscó cambiar el desarrollo con tres modificaciones en el entretiempo. Los ingresos de Marco Di Césare, Ezequiel Cannavo y Ulises Ortegoza apuntaron a darle mayor equilibrio al equipo, pero el golpe definitivo llegó apenas iniciado el complemento.

A los seis minutos, el "Pity" Martínez volvió a demostrar toda su jerarquía con un pase filtrado preciso para Russo, que quedó mano a mano con Cambeses y definió con categoría para marcar el 3-0.

El descuento de Racing

Con la amplia ventaja, Tigre administró el trámite con inteligencia, mientras Racing intentaba reaccionar más por orgullo que por funcionamiento. El descuento llegó a los 20 minutos del segundo tiempo gracias a una gran volea de Duván Vergara, que conectó un centro y colocó la pelota junto al palo izquierdo de Felipe Zenobio.

El gol alimentó una tenue ilusión local, pero nunca alcanzó para poner en riesgo el triunfo visitante. Zenobio respondió con seguridad cuando fue exigido y la defensa del Matador sostuvo la diferencia ante un Racing que monopolizó la pelota, aunque sin claridad ni profundidad.

El descontento de los hinchas no tardó en hacerse sentir. Desde las tribunas bajaron los tradicionales cánticos de "Movete Racing, movete" y también hubo reclamos dirigidos a la comisión directiva, reflejando el malestar por la pobre actuación del equipo.

Con esta victoria, Tigre dejó atrás la derrota sufrida en el debut frente a Estudiantes de Río Cuarto y consiguió sus primeros tres puntos en el Clausura. Racing, en cambio, perdió el invicto, dejó muchas dudas desde lo futbolístico y recibió un duro llamado de atención de cara a una temporada en la que aspira a pelear en los primeros puestos.