Racing empezó con una victoria trabajada ante Gimnasia

Cambeses determinante

Antes del descanso llegó otra jugada determinante. A los 40 minutos, una mano de Gonzalo Escudero derivó en un penal para la visita. Marcelo Torres se hizo cargo de la ejecución, pero Cambeses se reivindicó de su error en el gol y contuvo el remate con una gran intervención. Para colmo de males para Gimnasia, el delantero sintió una molestia al momento del disparo y debió abandonar el campo antes del entretiempo.

En el complemento, Racing volvió a asumir el protagonismo. Nazareno Colombo avisó con un cabezazo, mientras que Matías Zaracho y Solari desperdiciaron oportunidades claras. Vojvoda buscó mayor profundidad con los ingresos de Lautaro Díaz, Ulises Ortegoza, Ignacio Rodríguez y Duván Vergara, cambios que revitalizaron al equipo.

La ventaja para Racing

La insistencia tuvo su premio a los 69 minutos. Tras un córner ejecutado desde la izquierda por Miljevic, Colombo ganó de cabeza en el corazón del área y conectó un frentazo perfecto que se metió junto al palo derecho de Insfrán para poner el 2-1.

Lejos de conformarse, Gimnasia adelantó sus líneas y obligó a Racing a defender cerca de su arco. La ocasión más clara llegó a los 76 minutos, cuando Agustín Auzmendi conectó de primera un preciso centro de Barros Schelotto. Sin embargo, Cambeses volvió a lucirse con una espectacular atajada con una mano que evitó el empate.

En el tramo final, el conjunto de Avellaneda encontró espacios para liquidarlo de contraataque, aunque Insfrán evitó el tercer gol ante intentos de Santiago Sosa y Lautaro Díaz. Del otro lado, el "Lobo" empujó con más voluntad que claridad, pero no logró quebrar nuevamente la resistencia local.

Con sufrimiento, pero con personalidad, Racing inició el Clausura con una victoria que ilusiona. El protagonismo de Miljevic, el gol de Colombo y, sobre todo, la decisiva actuación de Cambeses fueron las claves para que la Academia sumara sus primeros tres puntos del campeonato.