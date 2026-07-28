Rosario Central y Racing empataron sin goles en un partido que fue de mayor a menor

El Canalla y la Academia igualaron 0-0 en Arroyito por la segunda fecha del Torneo Clausura en un encuentro con varias situaciones en el primer tiempo, pero con pocas emociones tras el descanso.
Rosario Central y Racing empataron 0-0 en el Gigante de Arroyito por la segunda fecha del Torneo Clausura. El encuentro tuvo un primer tiempo intenso y con llegadas claras para ambos equipos, aunque perdió ritmo en el complemento y terminó dejando un reparto de puntos que dejó sensaciones encontradas, especialmente en el conjunto local, que volvió a ser cuestionado por su público.
El Canalla fue el que más propuso durante la primera mitad y generó las ocasiones más claras a partir de la conducción de Ángel Di María y la movilidad de Jaminton Campaz. El colombiano exigió a Matías Cambeses con un potente remate y luego participó de la acción más peligrosa del partido, iniciada por un pase de Di María y un centro de Coronel que Badaloni no llegó a conectar. Racing, por su parte, respondió con situaciones de Lautaro Díaz y Santiago Solari, quien incluso llegó a convertir, aunque su gol fue anulado por posición adelantada.
El desarrollo cambió por completo tras el entretiempo: el ritmo disminuyó, crecieron las imprecisiones y las áreas dejaron de tener protagonismo. Rosario Central volvió a celebrar de manera ilícita cuando Ignacio Ovando marcó de taco tras una pelota parada ejecutada por Di María, pero la conquista también fue invalidada por fuera de juego.
El empate le permitió a Rosario Central cortar una serie de tres derrotas consecutivas entre todas las competencias, aunque el rendimiento del equipo volvió a generar descontento entre los hinchas, que despidieron al equipo con reprobaciones y mantuvieron el foco sobre el trabajo del entrenador Jorge Almirón. Por la tercera fecha, Racing recibirá a Tigre, este sábado desde las 20.30, mientras que el Canalla visitará a River, el domingo a las 19.15.
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