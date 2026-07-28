Rosario Central y Racing empataron sin goles en un partido que fue de mayor a menor

El Canalla fue el que más propuso durante la primera mitad y generó las ocasiones más claras a partir de la conducción de Ángel Di María y la movilidad de Jaminton Campaz. El colombiano exigió a Matías Cambeses con un potente remate y luego participó de la acción más peligrosa del partido, iniciada por un pase de Di María y un centro de Coronel que Badaloni no llegó a conectar. Racing, por su parte, respondió con situaciones de Lautaro Díaz y Santiago Solari, quien incluso llegó a convertir, aunque su gol fue anulado por posición adelantada.