San Lorenzo apunta a Pablo Galdames para reforzar el mediocampo

Pablo Galdames es uno de los futbolistas que más interés genera en el Ciclón por su recorrido internacional y su capacidad para adaptarse a distintas funciones en la mitad de la cancha. El volante chileno, que viajó a la pretemporada con Independiente pero es uno de los apuntados a dejar en club en este mercado reúne características que encajan con lo que necesitan Boedo, especialmente por su dinámica y su lectura del juego. En paralelo, Juan Sforza también aparece en la carpeta del Ciclón como una opción a futuro para potenciar el mediocampo. El volante, actualmente en el exterior, es seguido por su capacidad para recuperar y distribuir la pelota, y por su proyección a mediano plazo.

juan sforza Juan Sforza, actualmente en Vasco Da Gama, tiene altas chances de dejar el club en este periodo de transferencias.

Por ahora no hubo avances formales, pero ambos nombres están bajo evaluación. San Lorenzo primero deberá solventar sus problemas económicos, aunque el objetivo de reforzar el mediocampo está definido, por ahora Pablo Galdames aparece como prioridad y Juan Sforza como una alternativa que también seduce.