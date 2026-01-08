San Lorenzo apunta a Pablo Galdames para reforzar el mediocampo

El Ciclón analiza alternativas para jerarquizar el mediocampo y un futbolista chileno aparece bien posicionado.
En medio de las novelas de Cuello y Romaña, y con inhibiciones por levantar, San Lorenzo se mueve en el mercado de pases y uno de los focos está puesto en el mediocampo, un sector que Damián Ayude y su cuerpo técnico consideran clave para dar un salto de calidad. En ese contexto, la dirigencia sigue de cerca a varios nombres del fútbol sudamericano, con un perfil que combine experiencia, despliegue y buen manejo de pelota.
Pablo Galdames es uno de los futbolistas que más interés genera en el Ciclón por su recorrido internacional y su capacidad para adaptarse a distintas funciones en la mitad de la cancha. El volante chileno, que viajó a la pretemporada con Independiente pero es uno de los apuntados a dejar en club en este mercado reúne características que encajan con lo que necesitan Boedo, especialmente por su dinámica y su lectura del juego. En paralelo, Juan Sforza también aparece en la carpeta del Ciclón como una opción a futuro para potenciar el mediocampo. El volante, actualmente en el exterior, es seguido por su capacidad para recuperar y distribuir la pelota, y por su proyección a mediano plazo.
Por ahora no hubo avances formales, pero ambos nombres están bajo evaluación. San Lorenzo primero deberá solventar sus problemas económicos, aunque el objetivo de reforzar el mediocampo está definido, por ahora Pablo Galdames aparece como prioridad y Juan Sforza como una alternativa que también seduce.
