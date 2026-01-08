River retomó las negociaciones con Vélez por Maher Carrizo

El escenario actual favorece al Millonario, ya que Vélez no disputará copas internacionales, a diferencia de River, que afrontará la Sudamericana, y es esta diferencia deportiva, sumada a la necesidad económica del club de Liniers, la que modificó el panorama y abrió una posibilidad que semanas atrás parecía lejana.

En un primer momento, Vélez solo aceptaba desprenderse del jugador mediante la cláusula de rescisión de 16 millones de dólares, pero con el correr del tiempo esa postura empezó a flexibilizarse. En Núñez perciben una mayor predisposición para negociar y evalúan un acuerdo por un monto menor, con la compra de un porcentaje del pase como alternativa viable.

Las charlas se desarrollan de club a club, sin intermediarios, y cuentan con el visto bueno del propio Carrizo, aunque una eventual oferta desde Europa aparece como el principal riesgo. El atacante viene de destacarse en Vélez y en la Selección Argentina Sub 20, con 51 partidos en Primera, 11 goles y 3 asistencias, números que explican por qué River decidió volver a la carga.