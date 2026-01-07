Atento Scaloni: "Dibu" Martínez salió lesionado en el entretiempo en el partido de Aston Villa

En el primer tiempo, el "Dibu" fue protagonista de una atajada espectacular en un mano a mano con Johnson, delantero del Palace, que fue clave para mantener el arco invicto. En el complemento, en su lugar ingresó Marco Bizot, arquero que llegó en el anterior mercado de pases en medio de rumores de una posible salida del argentino. Tras la sustitución, el ex Independiente fue visto con hielo en la zona de la lesión, misma en la que había sufrido un desgarro en octubre de 2025, aunque no lo privó de estar presente en los compromisos de eliminatorias con la albiceleste.

ssstwitter.com_1767828171583 "Dibu" Martínez, con hielo en su gemelo izquierdo.

El partido finalizó en empate en cero, resultado con el que Aston Villa se mantiene 2º en la Premier, compartiendo posición con el Manchester City, lejos de los que corren por detrás (9 puntos por encima del Liverpool), y a 5 unidades del Arsenal, puntero de la liga.