Por qué se demora la llegada de Matko Miljevic a Racing

Al talentoso futbolista se lo esperaba en Avellaneda, pero la operación está trabada y hay mucho malestar tanto en Racing como en el jugador. Sostienen que Huracán volvió a cambiar las condiciones a último momento y por eso el pase no se terminó definir.

En Parque Patricios, a su vez, aseguran que Racing cambió las condiciones de pago y por eso frenaron la salida de Miljevic. También apuntan que sólo se quiere abonar ahora U$S240.000 y el resto en cómodas cuotas a dos años.

El primer escollo había sido impositivo, pero ambos clubes terminaron dividiendo la diferencia y haciéndose cargo a medias del pago de impuestos.

Por la mañana del miércoles, el futbolista subió una historia de Instagram con una imagen del Predio La Quemita, donde concurrió para retirar sus pertenencias y despedirse de sus ahora ex compañeros. Lo habían sido citado en la revisión, pero finalmente se postergó. El estadounidense tenía previsto firmar por cuatro años con la Academia, a cambio de U$S3.000.000 de dólares por el 80% del pase.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2009336752587329827&partner=&hide_thread=false Feliz y en el lugar más lindo del Mundo pic.twitter.com/NbxyaVJvpD — Racing Club (@RacingClub) January 8, 2026

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni

Valentín Carboni firmó su contrato con Racing y este jueves se sumará a la pretemporada que el plantel realiza en Paraguay, en lo que representa uno de los movimientos más destacados del mercado de pases para la temporada 2026.

Para celebrar su incorporación, el club compartió un video de todo el trayecto del ítalo argentino hasta la firma oficial, y una vez pisó el Cilindro de Avellaneda aseguró que está "muy feliz de estar acá".

El volante ofensivo estuvo en el Cilindro de Avellaneda, donde fue recibido por Diego Milito, presidente del club, y Sebastián Saja, director deportivo, para completar la rúbrica del vínculo que lo unirá a la institución por un año. El acuerdo se concretó a préstamo, sin cargo ni opción de compra, ya que Inter de Milán mantiene la propiedad de su ficha.

El mediocampista se sumó luego de no contar con los minutos esperados en Inter y ya superó la revisión médica realizada a mitad de semana. Además, el club le asignó el dorsal 21, número que quedó vacante tras la salida de Gabriel Arias y que también supo utilizar Marcelo Díaz durante su etapa en Avellaneda.