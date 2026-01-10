River: cuál es el 11 titular que paró Marcelo Gallardo para el primer amistoso del año

720 (4) El Millonario se prepara en San Martin de Los Andes de cara al inicio del 2026, con el partido del domingo como primer puntapie.

El primer once que prepara Marcelo Gallardo

En la última práctica de la pretemporada, Gallardo probó un posible once inicial para los amistosos del año. Santiago Beltrán ocupó el arco, con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Matías Viña en defensa. En el mediocampo estuvieron Kevin Castaño, Fausto Vera y Giuliano Galoppo, mientras que el ataque contó con Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

La preparación se vio afectada por algunas bajas: Franco Armani no estará disponible por un desgarro, y Marcos Acuña sigue con trabajos diferenciados tras un traumatismo en el pie. Además, Maxi Salas parece haber perdido pisada, y arrancaría desde el banco.

Otro de los que no aparecen entre los posibles titulares es Aníbal Moreno, que llegó hace poco al cuadro riverplatense y no estaría al 100% para ir de arranque este domingo.

Tras finalizar la pretemporada en la Patagonia, River viajará a Uruguay para disputar los amistosos previstos, con el objetivo de ganar ritmo futbolístico de cara al inicio del Torneo Apertura 2026 el 24 de enero. Además de enfrentar a Millonarios, enfrentará a Peñarol en el Estadio Campus de Maldonado, un encuentro que servirá para ajustar los últimos detalles antes del comienzo oficial de la temporada.

