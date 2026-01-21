Cambio en la estructura de River: Leonardo Ponzio tiene una nueva función

dicarlos Stefano Di Carlo inició su ciclo como presidente de River.

El ex capitán y referente del ciclo de Marcelo Gallardo colgó los botines en 2021, tras coronarse campeón de la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. Poco después de su retiro, el oriundo de Las Rosas se sumó a la Secretaría Técnica, donde trabajó en estrecha colaboración con Enzo Francescoli.

Mientras el dirigente uruguayo continuó abocado a los mercados de pases, el scouting y la planificación general, Ponzio se ocupó principalmente de las demandas diarias del plantel profesional.

El nuevo rol de Leonardo Ponzio en River

En la actualidad, su función sufrió una modificación relevante: continuará integrando la Secretaría Técnica, pero asumirá el rol de enlace entre las divisiones juveniles, la Reserva y el plantel de Primera División, en coordinación directa con Gabriel Rodríguez, responsable del área de Inferiores.

Esta nueva tarea es considerada clave, no solo por su contacto permanente con los futbolistas en formación, sino también por su capacidad para transmitir el sentido de pertenencia y los valores históricos del club. En paralelo, Ponzio también venía desempeñando funciones vinculadas a la Fundación River en los últimos meses.

ponzio-despedida_862x485.webp Leonardo Ponzio le tiene fe a River en la Copa Libertadores.

Gallardo, Francescoli y Barnao: la nueva mesa chica de River

En simultáneo, la llegada de Mariano Barnao como Gerente de Fútbol a la mesa de decisiones terminó de redefinir el organigrama. A partir de ahora, todo lo relacionado con el fútbol profesional estará bajo la supervisión de Marcelo Gallardo, Barnao, Stefano Di Carlo y Enzo Francescoli.

Ponzio no fue el único en asumir un nuevo enfoque dentro de la estructura. Matías Patanian, por su parte, quedó enfocado en el desarrollo y la proyección internacional de la marca River, tal como lo había anticipado el día de las elecciones.