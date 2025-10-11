Inter Miami goleó a Atlanta United con un Messi imparable

El inicio fue parejo, con un Atlanta bien parado que intentó cortar los circuitos de juego. Sin embargo, a los 39 minutos, Messi rompió el cero con un zurdazo perfecto al ángulo tras una asistencia de Baltasar Rodríguez. El tanto desató la euforia de los hinchas locales y abrió el camino de la goleada.

En el complemento, Inter Miami salió decidido a liquidar el partido. Apenas comenzado el segundo tiempo, Jordi Alba amplió la ventaja con una definición precisa luego de un pase filtrado de Messi. El dominio era absoluto y Atlanta apenas lograba acercarse al arco de Rocco Ríos Novo.

A los 16 minutos, Luis Suárez se sumó a la fiesta con un potente remate desde fuera del área que se convirtió en el 3-0. El cierre de la noche quedó reservado para Messi, que a los 42 minutos selló su doblete tras una combinación perfecta con Alba, evocando las mejores épocas compartidas en Barcelona.

Con este triunfo, Inter Miami alcanzó los 62 puntos y se mantiene en la segunda posición de la Conferencia Este, detrás de Philadelphia Union. El equipo no solo mostró solidez en todas sus líneas, sino también una química ofensiva que lo convierte en serio candidato al título.

En los minutos finales, Mascherano aprovechó para dar rodaje a jóvenes como Santiago Morales y Ryan Sailor, mientras el público celebraba una nueva función de Messi, que sigue escribiendo capítulos memorables en la MLS.