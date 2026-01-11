Independiente lo dio vuelta y le ganó 2 a 1 a Alianza Lima en Montevideo

El Rojo se llevó el triunfo en su primer amistoso por la Serie Río de la Plata. Arrancó el partido en desventaja, pero logró revertirlo gracias a los goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel. Cómo sigue el conflicto con Javier Ruiz.
FIndependiente y Alianza Lima abrieron anoche la Serie Río de la Plata, en uno de los los primeros amistosos de esta pretemporada 2026. El Rojo se impuso por 2 a 1 con goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel.
En el primer tiempo, los de Avellaneda, con un equipo suplente, y los dirigidos por Pablo Guede, con sus titulares, no se sacaron ventajas y se fueron al descanso en cero. Para el complemento, ambos entrenador hicieron modificaciones. Al estar permitido hacer 11 variantes, Gustavo Quinteros aprovechó y colocó a la mayoría de los titulares.
Alianza Lima se puso en ventaja a los diez minutos del segundo tiempo con un golazo del argentino Alan Cantero, pero seis minutos más tarde, de tiro libre, Matías Abaldo, de gran ingreso, marcó el 1 a 1. Poco después, Abaldo encaró por izquierda, enganchó y le tiró un centro perfecto a Montiel, que la bajó y definió al primer palo para el 2 a 1.
Gustavo Quinteros decidió comenzar el partido con un equipo suplente para darles rodaje a todos de cara a esta temporada. Blásquez; Barros Ayala, Fedorco, Valdéz, Valenzuela; Pérez Curci, Marcone; Mazzanti, Millán, Palais y Pussetto fue el once inicial. En el segundo tiempo ingresaron Godoy, Lomónaco, Zabala, Bordon; Loyola, Fernández Cedrés; Montiel, Abaldo, Cabral y Ávalos.
Por el lado del equipo peruano, con Pablo Guede debutando como su entrenador, los argentinos que jugaron fueron Federico Girotti y el autor del gol, Cantero.
Desde el comienzo de la pretemporada que Javier Ruíz está siendo un dolor de cabeza para Independiente. El jugador repescado de Barracas Central, a pedido de Gustavo Quinteros, tiene una postura firme de no querer jugar en el Rojo y quiere ser transferido al exterior.
Hugo Tocalli, el coordinador de inferiores del Rojo, habló con DSports sobre la situación del juvenil: "El técnico habló tres veces con Ruiz y le manifestó su interés cuando estaba en Barracas. El jugador tiene todas las herramientas en Independiente. Uno nunca sabe cuál es la búsqueda del futbolista en cuanto a lo económico. Me da lastima lo de Ruiz, porque lo queremos mucho e hicimos un gran esfuerzo para firmar su contrato y que luego se vaya a Barracas".
"El técnico de Independiente le está manifestando su interés para ir a Independiente, no hay cosa más fabulosa que esa. Creo que Ruiz está mal rodeado, Dios quiera que recapacite porque no hay nada definido", agregó Tocalli.
