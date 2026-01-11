Independiente lo dio vuelta y le ganó 2 a 1 a Alianza Lima en Montevideo

En el primer tiempo, los de Avellaneda, con un equipo suplente, y los dirigidos por Pablo Guede, con sus titulares, no se sacaron ventajas y se fueron al descanso en cero. Para el complemento, ambos entrenador hicieron modificaciones. Al estar permitido hacer 11 variantes, Gustavo Quinteros aprovechó y colocó a la mayoría de los titulares.

Alianza Lima se puso en ventaja a los diez minutos del segundo tiempo con un golazo del argentino Alan Cantero, pero seis minutos más tarde, de tiro libre, Matías Abaldo, de gran ingreso, marcó el 1 a 1. Poco después, Abaldo encaró por izquierda, enganchó y le tiró un centro perfecto a Montiel, que la bajó y definió al primer palo para el 2 a 1.

Gustavo Quinteros decidió comenzar el partido con un equipo suplente para darles rodaje a todos de cara a esta temporada. Blásquez; Barros Ayala, Fedorco, Valdéz, Valenzuela; Pérez Curci, Marcone; Mazzanti, Millán, Palais y Pussetto fue el once inicial. En el segundo tiempo ingresaron Godoy, Lomónaco, Zabala, Bordon; Loyola, Fernández Cedrés; Montiel, Abaldo, Cabral y Ávalos.

Por el lado del equipo peruano, con Pablo Guede debutando como su entrenador, los argentinos que jugaron fueron Federico Girotti y el autor del gol, Cantero.

Embed

¿Qué pasa con Javier Ruiz?

Desde el comienzo de la pretemporada que Javier Ruíz está siendo un dolor de cabeza para Independiente. El jugador repescado de Barracas Central, a pedido de Gustavo Quinteros, tiene una postura firme de no querer jugar en el Rojo y quiere ser transferido al exterior.

Hugo Tocalli, el coordinador de inferiores del Rojo, habló con DSports sobre la situación del juvenil: "El técnico habló tres veces con Ruiz y le manifestó su interés cuando estaba en Barracas. El jugador tiene todas las herramientas en Independiente. Uno nunca sabe cuál es la búsqueda del futbolista en cuanto a lo económico. Me da lastima lo de Ruiz, porque lo queremos mucho e hicimos un gran esfuerzo para firmar su contrato y que luego se vaya a Barracas".

"El técnico de Independiente le está manifestando su interés para ir a Independiente, no hay cosa más fabulosa que esa. Creo que Ruiz está mal rodeado, Dios quiera que recapacite porque no hay nada definido", agregó Tocalli.