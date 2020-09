River no quiere que la victoria le cueste un Perú

El equipo de Gallardo visita a Binacional, al que en Núñez ya goleó 8 a 0. Además, por la pandemia, el conjunto peruano no hará de local en su sede habitual, a 3.800 metros de altura, y lo hará en Lima, a nivel del mar. Ventaja que no tuvo San pablo, que perdió con Binacional en Juliaca, y se quejó de que el resto no tenga que jugar allí.