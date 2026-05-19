Yael Falcón Pérez, el árbitro elegido para el River vs. Belgrano, por la final del Apertura

RIV BEL River y Belgrano se disputarán la final del Torneo Apertura el domingo a las 15.30.





La terna completa de la final en el Kempes

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso

Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina

Quinto árbitro: Pablo Gualtieri

VAR: Leandro Rey Hilfer

AVAR: Salomé Di Iorio





Las entradas para River y Belgrano

Ambos contarán con cerca de 25.000 localidades cada uno entre populares, plateas y palcos. Los hinchas del Pirata ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini, mientras que el público millonario se ubicará en la Popular Willington y la Platea Ardiles. Desde River informaron que los socios con “Tu Lugar en el Monumental” y aquellos con mayor asistencia durante el torneo podrán acceder a un código a través de RiverID para luego realizar la compra en Deportick, aunque aclararon que eso no garantiza disponibilidad de ubicaciones.