Fútbol |

Yael Falcón Pérez, el árbitro elegido para el River vs. Belgrano, por la final del Apertura

El juez se encargará de dirigir la definición del torneo local en el Estadio Mario Alberto Kempes, el próximo domingo 24 a las 15.30.

La Liga Profesional anunció la terna arbitral para el partido y designó como juez principal a Yael Falcón Pérez para definir al nuevo campeón del fútbol argentino en el partido que disputará este domingo a partir de las 15.30, River y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes.

El juez dirigió al Millonario en 22 ocasiones, entre todas las competencias locales, con un saldo regular para los de Núñez: nueve triunfos, ocho derrotas y cinco empates. El equipo de Eduardo Coudet mira de costado, con la "guardia alta", después de la previa que se vivió en la semifinal con Rosario Central, aunque con más tranquilidad sin haber protagonizado polémicas.

RIV BEL
River y Belgrano se disputarán la final del Torneo Apertura el domingo a las 15.30.

River y Belgrano se disputarán la final del Torneo Apertura el domingo a las 15.30.



 La terna completa de la final en el Kempes

  • Árbitro: Yael Falcón Pérez
  • Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
  • Árbitro asistente 2: Maximiliano Del Yesso
  • Cuarto árbitro: Luis Lobo Medina
  • Quinto árbitro: Pablo Gualtieri
  • VAR: Leandro Rey Hilfer
  • AVAR: Salomé Di Iorio



Las entradas para River y Belgrano

Ambos contarán con cerca de 25.000 localidades cada uno entre populares, plateas y palcos. Los hinchas del Pirata ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini, mientras que el público millonario se ubicará en la Popular Willington y la Platea Ardiles. Desde River informaron que los socios con “Tu Lugar en el Monumental” y aquellos con mayor asistencia durante el torneo podrán acceder a un código a través de RiverID para luego realizar la compra en Deportick, aunque aclararon que eso no garantiza disponibilidad de ubicaciones.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados