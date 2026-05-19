Yael Falcón Pérez, el árbitro elegido para el River vs. Belgrano, por la final del Apertura

El juez se encargará de dirigir la definición del torneo local en el Estadio Mario Alberto Kempes, el próximo domingo 24 a las 15.30.
La Liga Profesional anunció la terna arbitral para el partido y designó como juez principal a Yael Falcón Pérez para definir al nuevo campeón del fútbol argentino en el partido que disputará este domingo a partir de las 15.30, River y Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes.
El juez dirigió al Millonario en 22 ocasiones, entre todas las competencias locales, con un saldo regular para los de Núñez: nueve triunfos, ocho derrotas y cinco empates. El equipo de Eduardo Coudet mira de costado, con la "guardia alta", después de la previa que se vivió en la semifinal con Rosario Central, aunque con más tranquilidad sin haber protagonizado polémicas.
Asimismo, el Pirata tiene un panorama más complicado, debido a que que Falcón Pérez lo arbitró en menos ocasiones pero lideró muchas más derrotas: fueron nueve partidos, con solo tres victorias y seis derrotas.
Ambos contarán con cerca de 25.000 localidades cada uno entre populares, plateas y palcos. Los hinchas del Pirata ocuparán la Popular Artime y la Platea Gasparini, mientras que el público millonario se ubicará en la Popular Willington y la Platea Ardiles. Desde River informaron que los socios con “Tu Lugar en el Monumental” y aquellos con mayor asistencia durante el torneo podrán acceder a un código a través de RiverID para luego realizar la compra en Deportick, aunque aclararon que eso no garantiza disponibilidad de ubicaciones.
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