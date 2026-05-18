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Los beneficios del campeón: las cuatro finales a las que podría acceder el ganador del Apertura

River y Belgrano pelearán por el título el próximo domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes y avanzarán automáticamente a la disputa por cuatro trofeos más.

De Núñez o de Córdoba saldrá el nuevo campeón del fútbol argentino, el primer clasificado a la Copa Libertadores de América 2027 y el finalista de cuatro títulos más. Es que el duelo entre River y Belgrano, que se jugará el próximo domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes, determinará quién será el que accede automáticamente a las otras definiciones: Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones.

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El club de Núñez se impuso 3 a 0 al Celeste en abril de este año en el Monumental.

El club de Núñez se impuso 3 a 0 al Celeste en abril de este año en el Monumental.



En consecuencia, el vencedor del Trofeo de Campeones jugará otras dos finales: por la Supercopa Argentina vs. el ganador de la Copa Argentina, y por la Supercopa Internacional vs. el Campeón de Liga. Este último se juega desde 2022; sin embargo, lo que antes se disputaba vs. el puntero de la tabla anual, ahora es vs. el Campeón de la Tabla Anual, un título surgido a partir del polémico nuevo trofeo otorgado a Rosario Central en 2025, cuando se decidió a final de año que lo premiarían con una copa por ser el mejor, sin previo aviso y con una coronación poco común.

Pero, además, la Asociación del Fútbol Argentino agregó otra final que galardonará aún más los años competitivos. A partir de 2027 se jugará la Recopa de Campeones. En este caso, no será una final directa, sino un triangular que pondrá a competir a ambos campeones de las Supercopas 2026 (Argentina e Internacional) y al ganador de la Copa Argentina 2026. Es todos contra todos y el campeón será el que más puntos acumuló durante el fugaz torneo.

ADEMÁS: River vs. Belgrano, la final del Torneo Apertura: día, horario y sede

RIV GIM
River buscará salir campeón por primera vez con el Chacho Coudet.

River buscará salir campeón por primera vez con el Chacho Coudet.



Todos estos partidos se llevarán a cabo en canchas neutrales, a un solo partido exceptuando la Recopa) y con ambas hinchadas. La más cercana en la del próximo domingo, que al disputarse en Córdoba beneficia a los de Belgrano sin demasiado viaje en comparación a River. De allí, un solo equipo levantará la primera copa del año y el que defenderá, en el mejor de los casos, varios títulos más.

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