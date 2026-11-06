La apertura del marcador

Sin embargo, Platense golpeó primero. A los 22 minutos, tras una jugada iniciada en un tiro de esquina, Agustín Lagos recuperó la pelota y Juan Gauto envió un centro preciso para que Víctor Cuesta conectara de cabeza y estableciera el 1-0.

San Lorenzo intentó reaccionar antes del descanso y estuvo cerca de conseguir la igualdad con un remate de zurda de Facundo Gulli, que se estrelló contra el palo derecho del arco visitante.

En el segundo tiempo, el panorama se complicó todavía más para el conjunto azulgrana. A los siete minutos, Gauto volvió a ser determinante con una gran maniobra individual ante Guzmán Corujo y asistió a Nicolás Retamar, quien apareció dentro del área chica para empujar la pelota y convertir el segundo tanto.

Un semestre para el olvido

El Ciclón no encontró respuestas futbolísticas para revertir el resultado y acumuló nuevas complicaciones durante el complemento. Facundo Farías debió abandonar el campo de juego por una lesión, mientras que Corujo fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores.

Con el marcador a su favor, Platense administró la ventaja y terminó celebrando una victoria que le permite llegar con confianza a su próximo compromiso decisivo por la Copa Argentina.

Para San Lorenzo, en cambio, el resultado significó el cierre de un semestre frustrante. El equipo de Insúa quedó fuera de la definición del Clausura y deberá replantear su futuro deportivo después de una campaña en la que nunca logró consolidar un funcionamiento regular.

La derrota como local profundizó el malestar de los hinchas, que vieron cómo el Ciclón desperdició su última oportunidad de mantenerse en competencia y terminó el campeonato sin cumplir su principal objetivo.