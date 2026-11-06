San Lorenzo perdió por 2-0 en el Nuevo Gasómetro, con goles de Víctor Cuesta y Nicolás Retamar, y se despidió del campeonato sin conseguir la clasificación a los octavos de final
San Lorenzo cerró su participación en el Torneo Clausura 2026 con una dura derrota por 2-0 frente a Platense, en el estadio Pedro Bidegain, por la decimosexta y última fecha del campeonato.
El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa necesitaba una victoria para mantener sus aspiraciones de clasificarse a los playoffs, pero volvió a mostrar una imagen deslucida y terminó eliminado ante su público.
Con goles de Víctor Cuesta, a los 22 minutos del primer tiempo, y Nicolás Retamar, a los siete del complemento, el conjunto de Vicente López consiguió un triunfo importante, aunque tampoco le alcanzó para avanzar a los octavos de final debido a la victoria de Unión de Santa Fe frente a Vélez.
El encuentro comenzó en un clima de tensión en el Nuevo Gasómetro, donde los hinchas del Ciclón esperaban una reacción del equipo después de una campaña marcada por la irregularidad y los resultados adversos.
Sin embargo, Platense golpeó primero. A los 22 minutos, tras una jugada iniciada en un tiro de esquina, Agustín Lagos recuperó la pelota y Juan Gauto envió un centro preciso para que Víctor Cuesta conectara de cabeza y estableciera el 1-0.
San Lorenzo intentó reaccionar antes del descanso y estuvo cerca de conseguir la igualdad con un remate de zurda de Facundo Gulli, que se estrelló contra el palo derecho del arco visitante.
En el segundo tiempo, el panorama se complicó todavía más para el conjunto azulgrana. A los siete minutos, Gauto volvió a ser determinante con una gran maniobra individual ante Guzmán Corujo y asistió a Nicolás Retamar, quien apareció dentro del área chica para empujar la pelota y convertir el segundo tanto.
El Ciclón no encontró respuestas futbolísticas para revertir el resultado y acumuló nuevas complicaciones durante el complemento. Facundo Farías debió abandonar el campo de juego por una lesión, mientras que Corujo fue expulsado y dejó a su equipo con diez jugadores.
Con el marcador a su favor, Platense administró la ventaja y terminó celebrando una victoria que le permite llegar con confianza a su próximo compromiso decisivo por la Copa Argentina.
Para San Lorenzo, en cambio, el resultado significó el cierre de un semestre frustrante. El equipo de Insúa quedó fuera de la definición del Clausura y deberá replantear su futuro deportivo después de una campaña en la que nunca logró consolidar un funcionamiento regular.
La derrota como local profundizó el malestar de los hinchas, que vieron cómo el Ciclón desperdició su última oportunidad de mantenerse en competencia y terminó el campeonato sin cumplir su principal objetivo.
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