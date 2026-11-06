Independiente le ganó sobre la hora a Riestra y se metió en los playoffs

A los 11 minutos del primer tiempo llegó la apertura del marcador. Josias Palais protagonizó una buena acción individual por la izquierda, esperó la llegada de un compañero y envió un pase atrás que encontró a Mateo Pérez Curci. El juvenil definió de primera, con un remate cruzado que dejó sin posibilidades al arquero Ignacio Arce.

El gol parecía encaminar una noche tranquila para el Rojo, que tuvo algunas oportunidades para ampliar la ventaja, aunque no consiguió aprovecharlas. Con el correr de los minutos, Deportivo Riestra comenzó a acomodarse en el campo y equilibró el desarrollo del encuentro.

El conjunto visitante, que ya no tenía posibilidades de avanzar a la siguiente instancia, ganó protagonismo durante el tramo final de la primera mitad y expuso algunas dificultades defensivas de Independiente.

En el complemento, el equipo de Viera perdió intensidad y apostó a conservar la ventaja. Los cambios introducidos por el entrenador buscaron darle mayor seguridad al resultado, pero terminaron permitiendo que Riestra recuperara terreno y se animara a buscar la igualdad.

Un final cargado de dramatismo

Cuando parecía que Independiente conseguiría una victoria ajustada, llegó el golpe inesperado. A los 41 minutos del segundo tiempo, Alexander Díaz aprovechó una desatención defensiva y convirtió el empate para Deportivo Riestra.

La igualdad dejaba al Rojo momentáneamente fuera de los playoffs, ya que quedaba con 21 puntos y Unión de Santa Fe, que había derrotado a Vélez, lo superaba por diferencia de gol.

El clima en el Libertadores de América cambió por completo. Los hinchas comenzaron a expresar su preocupación ante la posibilidad de cerrar el año sin competencias por disputar, debido a que Independiente tampoco conservaba posibilidades de acceder a una copa internacional mediante la tabla anual.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Apenas un minuto después del empate, Santiago Mele envió una pelota larga que Juan Fedorco peinó hacia el área rival. Felipe Tempone aprovechó una falla defensiva, quedó mano a mano con Ignacio Arce y definió con precisión para establecer el 2-1 definitivo.

El delantero, que había ingresado durante el complemento, convirtió así su primer gol como profesional y se transformó en el protagonista de una noche que parecía destinada a terminar en frustración.

Cumplió el objetivo

Con el triunfo, Independiente aseguró su presencia en los octavos de final, aunque todavía deberá esperar los resultados de Newell's, que suma 22 puntos y enfrentará a Instituto, y Gimnasia de Mendoza, que tiene 21 y jugará ante Independiente Rivadavia.

Ambos equipos todavía pueden superar al Rojo y relegarlo hasta el octavo puesto de la Zona A, una situación que determinará su rival y las condiciones de su próximo compromiso.

Más allá de esas posibilidades, Independiente cumplió su principal objetivo y seguirá en carrera por el título. Sin mostrar su mejor versión futbolística, el conjunto de Avellaneda encontró una victoria imprescindible en un desenlace electrizante que transformó la preocupación en alivio y celebración.