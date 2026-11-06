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Unión aprovechó los errores de Vélez y sigue soñando con los playoffs

Unión se impuso por 2-0 en el estadio 15 de Abril, con un doblete de Cristian Tarragona, y sumó tres puntos fundamentales en la última fecha del Torneo Clausura

Unión de Santa Fe derrotó por 2-0 a Vélez Sarsfield en el estadio 15 de Abril, por la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2026, y mantiene vivas sus posibilidades de clasificarse a los playoffs.

Con un doblete de Cristian Tarragona, el Tatengue aprovechó los errores defensivos del conjunto visitante, que sufrió una expulsión temprana y comprometió sus aspiraciones de acceder a la próxima Copa Libertadores.

El encuentro quedó condicionado antes de los diez minutos del primer tiempo, cuando Thiago Silvero cometió una grave equivocación al intentar despejar una pelota ante la presión de Marcelo Estigarribia. El defensor terminó sujetando al delantero desde atrás y, tras la intervención del VAR, el árbitro sancionó penal y expulsó al futbolista de Vélez.

El equipo santafesino decidió replegarse y apostar a los contraataques, mientras que Vélez intentó asumir el protagonismo a pesar de la inferioridad numérica. Sin embargo, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto mostró dificultades para generar situaciones claras de peligro.

Unión empezó a liquidarlo

La segunda conquista llegó tras otra desatención defensiva del Fortín. Un centro cruzado encontró desprotegido el sector de Elías Gómez y, después de una asistencia hacia el medio del área, Tarragona apareció para definir y establecer el 2-0.

Ante ese panorama, Barros Schelotto modificó el equipo con el ingreso del juvenil Leo Cristaldo, quien hizo su debut en reemplazo de Juan Cruz Policella.

Administró la ventaja

En el complemento, Unión administró la diferencia sin mayores sobresaltos. Vélez mantuvo la intención de atacar, pero careció de profundidad y prácticamente no logró inquietar al arquero Mansilla.

El conjunto local incluso dispuso de oportunidades para ampliar el resultado, aunque falló en la definición frente a Marchiori.

Con esta victoria, Unión sumó tres puntos fundamentales y quedó a la espera del resultado de Gimnasia de Mendoza para determinar si consigue ingresar entre los ocho mejores de su zona.

Para Vélez, en cambio, la derrota significó un duro golpe en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, en una jornada marcada por los errores individuales y la falta de respuestas futbolísticas.

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