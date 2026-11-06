Unión aprovechó los errores de Vélez y sigue soñando con los playoffs

El equipo santafesino decidió replegarse y apostar a los contraataques, mientras que Vélez intentó asumir el protagonismo a pesar de la inferioridad numérica. Sin embargo, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto mostró dificultades para generar situaciones claras de peligro.

Unión empezó a liquidarlo

La segunda conquista llegó tras otra desatención defensiva del Fortín. Un centro cruzado encontró desprotegido el sector de Elías Gómez y, después de una asistencia hacia el medio del área, Tarragona apareció para definir y establecer el 2-0.

Ante ese panorama, Barros Schelotto modificó el equipo con el ingreso del juvenil Leo Cristaldo, quien hizo su debut en reemplazo de Juan Cruz Policella.

Administró la ventaja

En el complemento, Unión administró la diferencia sin mayores sobresaltos. Vélez mantuvo la intención de atacar, pero careció de profundidad y prácticamente no logró inquietar al arquero Mansilla.

El conjunto local incluso dispuso de oportunidades para ampliar el resultado, aunque falló en la definición frente a Marchiori.

Con esta victoria, Unión sumó tres puntos fundamentales y quedó a la espera del resultado de Gimnasia de Mendoza para determinar si consigue ingresar entre los ocho mejores de su zona.

Para Vélez, en cambio, la derrota significó un duro golpe en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, en una jornada marcada por los errores individuales y la falta de respuestas futbolísticas.