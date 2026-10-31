Vélez y San Lorenzo repartieron puntos en Liniers

Con el correr de los minutos, el desgaste empezó a pasarle factura al Fortín, que perdió la movilidad y el ritmo exhibidos durante la primera etapa. Del otro lado, los ingresos y las modificaciones ofensivas le dieron resultado al visitante: Rodrigo Auzmendi apareció dentro del área y estableció el 2-2 después de una jugada accidentada.

El tramo final tuvo situaciones para los dos lados y dejó en evidencia la necesidad de conseguir una victoria. Vélez reaccionó con las variantes, pero no logró aprovechar sus oportunidades. El empate lo dejó a tres puntos de Rosario Central, líder de la tabla anual, y ahora necesita que Boca y Argentinos no ganen sus respectivos compromisos para conservar posibilidades de pelear por el primer puesto. Además, podría terminar cuarto en su zona si se combinan otros resultados adversos.

Pese a la frustración por no haber podido ganar, los hinchas reconocieron el esfuerzo del equipo y despidieron a los futbolistas con aplausos. La situación del conjunto azulgrana tampoco es sencilla: continúa fuera de la zona de clasificación a los playoffs de la Zona A y deberá estar atento a otros resultados para llegar a la última jornada con posibilidades de meterse en los mata-mata. Incluso si mantiene viva la ilusión, no tendrá el pase a octavos bajo su propio control.