Racing tomó una decisión importante con Facundo Cambeses en medio de los rumores con River

La comisión directiva le ofrecerá una extensión de uno o dos años, acompañada por una mejora salarial y una actualización de la cláusula de rescisión, que hoy está fijada en 12 millones de euros. El objetivo es cortar de raíz los rumores que lo vinculan con el Millonario y equipos del exterior y darle el total apoyo para este 2026.

El buen momento de Cambeses también lo llevó a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina, un factor que potenció su cotización en el mercado de pases. El club de Avellaneda entiende que un nuevo contrato ratifica la confianza deportiva del club y también representa un mensaje fuerte hacia los equipos.

Por otro lado, la intención de la dirigencia de sostener la base no se limita al arquero, sino que Santiago Sosa, capitán y referente del equipo, también está a punto de recibir una mejora contractual que refuerce su continuidad. En paralelo, la Academia se mueve con cautela en el mercado y analiza sumar un lateral derecho, aunque el buen rendimiento de Tobías Rubio en la pretemporada evita apurar gestiones por Martín Ortega, seguido también por Independiente.

En ofensiva apareció el nombre de Damián Pizarro, delantero chileno de 20 años que pertenece al Udinese, aunque su llegada dependería de liberar un cupo de extranjero, lo que podría provocar la salida de Adrián Rocky Balboa. En cuanto a las bajas, Richard Sánchez es quien tiene más chances de irse: Racing negocia su préstamo al Olimpia, luego de rechazar una primera oferta y enviar una contraoferta para destrabar la operación.