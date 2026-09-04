Sarmiento se hizo fuerte en Río Cuarto y consiguió tres puntos de oro

Sarmiento de Junín se impuso por 2-0 como visitante ante Estudiantes de Río Cuarto en el inicio de la octava fecha. Con la victoria, los dirigidos por Facundo Sava llegaron a 15 puntos y se acomodaron en la Zona B.
Sarmiento de Junín consiguió tres puntos fundamentales en su pelea por mantener la categoría al derrotar 2-0 como visitante a Estudiantes de Río Cuarto, en el encuentro que abrió la octava fecha del Torneo Clausura.
El Verde, que buscaba recuperarse de su última derrota, tuvo un comienzo ideal y apenas necesitó seis minutos para ponerse en ventaja. Tras una llegada por el sector derecho y un centro al área, el capitán local Gonzalo Maffini intentó despejar pero terminó enviando la pelota contra su propio arco para establecer el 1-0.
A partir de allí, Estudiantes asumió el protagonismo y buscó instalarse en campo rival, aunque encontró dificultades para transformar la posesión en situaciones claras. El conjunto cordobés apostó principalmente por envíos cruzados y contó con aproximaciones de Matías Valenti, Gabriel Alanís y Mauro Valiente.
Precisamente Valiente tuvo una de las oportunidades más claras para alcanzar la igualdad con un cabezazo, pero el arquero Thyago Ayala respondió con seguridad para sostener la diferencia con la que Sarmiento llegó al descanso.
El panorama se mantuvo durante el complemento. El local siguió empujando y Siro Rosane exigió nuevamente a Ayala con una volea que encontró otra buena respuesta del guardameta visitante.
Sin embargo, cuando Estudiantes parecía acercarse al empate, Sarmiento volvió a golpear. A los 26 minutos, Lucas Bruera cometió una infracción sobre Julián Mavilla dentro del área y el árbitro sancionó penal. Junior Marabel se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0.
La segunda conquista terminó de inclinar el encuentro. Estudiantes perdió fuerza en los últimos minutos, mientras que el Verde encontró espacios para salir de contraataque e incluso contó con posibilidades para ampliar la diferencia.
Sarmiento terminó celebrando una victoria de enorme valor en la lucha por la permanencia y alcanzó los 15 puntos, que lo ubican segundo en la Zona B. Estudiantes, en cambio, quedó decimotercero con seis unidades y apenas un triunfo en el certamen.
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