Sarmiento se hizo fuerte en Río Cuarto y consiguió tres puntos de oro

El panorama se mantuvo durante el complemento. El local siguió empujando y Siro Rosane exigió nuevamente a Ayala con una volea que encontró otra buena respuesta del guardameta visitante.

Sin embargo, cuando Estudiantes parecía acercarse al empate, Sarmiento volvió a golpear. A los 26 minutos, Lucas Bruera cometió una infracción sobre Julián Mavilla dentro del área y el árbitro sancionó penal. Junior Marabel se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-0.

La segunda conquista terminó de inclinar el encuentro. Estudiantes perdió fuerza en los últimos minutos, mientras que el Verde encontró espacios para salir de contraataque e incluso contó con posibilidades para ampliar la diferencia.

Sarmiento terminó celebrando una victoria de enorme valor en la lucha por la permanencia y alcanzó los 15 puntos, que lo ubican segundo en la Zona B. Estudiantes, en cambio, quedó decimotercero con seis unidades y apenas un triunfo en el certamen.