Seis Naciones: Francia venció a Inglaterra en un final dramático y gritó campeón

El encuentro fue uno de los más intensos del torneo, con cambios constantes en el marcador y un ritmo muy alto desde el comienzo. Francia golpeó primero con un try de Louis Bielle-Biarrey, figura de la noche, que volvió a apoyar en dos ocasiones más durante el partido. Sin embargo, Inglaterra reaccionó y llegó a ponerse en ventaja antes del descanso, cerrando la primera mitad arriba por 27-24 en un trámite muy parejo.