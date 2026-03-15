Seis Naciones: Francia venció a Inglaterra en un final dramático y gritó campeón

El seleccionado galo venció al conjunto inglés en la última jugada con una patada de Thomas Ramos y se quedó con el prestigioso título del rugby.
Francia se consagró campeón del Seis Naciones 2026 tras vencer por 48 a 46 a Inglaterra en un partido electrizante disputado en el Stade de France que se definió en la última jugada. El conjunto galo se quedó con el título gracias a un penal convertido por Thomas Ramos cuando el tiempo ya estaba cumplido, en un cierre lleno de tensión que le permitió terminar como líder del certamen con 21 puntos, dos más que Irlanda.
El encuentro fue uno de los más intensos del torneo, con cambios constantes en el marcador y un ritmo muy alto desde el comienzo. Francia golpeó primero con un try de Louis Bielle-Biarrey, figura de la noche, que volvió a apoyar en dos ocasiones más durante el partido. Sin embargo, Inglaterra reaccionó y llegó a ponerse en ventaja antes del descanso, cerrando la primera mitad arriba por 27-24 en un trámite muy parejo.
En el segundo tiempo, el desarrollo siguió siendo cambiante. Francia logró recuperar la ventaja con otro try de Bielle-Biarrey y parecía encaminar el triunfo cuando se puso 45-30, pero Inglaterra respondió en los minutos finales y dio vuelta el resultado con un try de Tommy Freeman a falta de poco para el cierre, dejando el marcador 46-45 y el título en suspenso.
Cuando todo indicaba que el campeonato se quedaba en manos inglesas, Francia tuvo una última oportunidad tras una infracción en la salida rival: Ramos se hizo cargo de la patada desde larga distancia y no falló desatando el festejo local. Con este triunfo, el seleccionado francés consiguió su segundo Seis Naciones consecutivo, el tercero en los últimos cinco años y el vigésimo de su historia, consolidándose como una de las grandes potencias del rugby europeo.
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