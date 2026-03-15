"Chiqui" Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

El presidente de la AFA dio su versión luego de un comunicado de la entidad que conduce el fútbol europeo. La Conmebol también se sumó al ida y vuelta por la cancelación del partido que debían jugar la Argentina y España.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Conmebol emitieron este domingo un comunicado oficial para explicar su postura tras la cancelación de la Finalissima entre Argentina y España. Ambos entidades dijeron que siempre mantuvieron la voluntad de disputar el encuentro en una sede neutral.
De acuerdo con el texto, el acuerdo original con la UEFA establecía que el partido entre el campeón de la Copa América y el ganador de la Eurocopa se jugaría en Qatar, un país que ya había demostrado capacidad para organizar eventos deportivos de gran magnitud. Sin embargo, una vez descartada esa sede por el conflicto en Medio Oriente, comenzaron las negociaciones para encontrar una alternativa que conformara a todas las partes involucradas.
En ese contexto, desde la AFA señalaron que la posibilidad de disputar el partido en Madrid no cumplía con el principio de equidad deportiva, ya que no se trataría de un terreno neutral. El comunicado también explicó que recién el sábado 14 de marzo llegó a la AFA una propuesta para disputar la Finalissima en Italia el 27 de este mes. Según remarcaron, la Argentina aceptó jugar en esa sede neutral sin objeciones, aunque sugirió trasladar el encuentro al 31 de marzo debido al escaso margen de tiempo.
No obstante, la UEFA informó que no era posible modificar la fecha y organizar el encuentro cuatro días después de lo previsto, por lo que se decidió cancelar el encuentro.
“La Conmebol y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, expresaron en el comunicado.
Por último, ambas entidades agradecieron a Qatar por su predisposición para albergar el evento y también a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para concretar el enfrentamiento entre los campeones de Sudamérica y Europa.
Después de la difusión del comunicado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un hilo en su cuenta de la red social X, en el que volvió a explicar la postura de la dirigencia argentina y detalló cómo se desarrollaron las negociaciones.
Tapia aseguró que desde el primer momento la AFA sostuvo que el partido debía disputarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva y remarcó que la primera propuesta para jugar en Madrid no cumplía con ese criterio. El dirigente también confirmó que posteriormente surgió la posibilidad de disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo, una sede que Argentina aceptó sin objeciones, aunque solicitó reprogramar el partido para el 31 de marzo.
Según explicó, la UEFA comunicó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo entre las partes, el partido quedó finalmente cancelado. “Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, expresó Tapia en sus redes sociales.
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