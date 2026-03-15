"Chiqui" Tapia le respondió a la UEFA y explicó por qué se canceló la Finalissima

finalissima2002 En 2002, la Selección Argentina le ganó la Finalissima a Italia 3 a 0 en Wembley.

“La Conmebol y la AFA lamentan profundamente que, a pesar de los esfuerzos realizados y de la voluntad manifestada para disputar este partido en terreno neutral desde el primer momento, no haya sido posible”, expresaron en el comunicado.

Por último, ambas entidades agradecieron a Qatar por su predisposición para albergar el evento y también a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por los intentos realizados para concretar el enfrentamiento entre los campeones de Sudamérica y Europa.

Se canceló la Finalissima: la versión de Chiqui Tapia

Después de la difusión del comunicado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, publicó un hilo en su cuenta de la red social X, en el que volvió a explicar la postura de la dirigencia argentina y detalló cómo se desarrollaron las negociaciones.

Tapia aseguró que desde el primer momento la AFA sostuvo que el partido debía disputarse en una sede neutral para garantizar la equidad deportiva y remarcó que la primera propuesta para jugar en Madrid no cumplía con ese criterio. El dirigente también confirmó que posteriormente surgió la posibilidad de disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo, una sede que Argentina aceptó sin objeciones, aunque solicitó reprogramar el partido para el 31 de marzo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tapiachiqui/status/2033218567529812074&partner=&hide_thread=false Como presidente de la AFA considero importante informar, con claridad y transparencia, las razones por las cuales finalmente no se disputará la Finalissima entre Argentina y España: — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 15, 2026

Según explicó, la UEFA comunicó que esa fecha no era viable y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo entre las partes, el partido quedó finalmente cancelado. “Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol”, expresó Tapia en sus redes sociales.