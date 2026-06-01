Serena Williams vuelve del retiro al tenis profesional a sus 44 años

En paralelo al anuncio del circuito, la Federación Británica de Tenis difundió un mensaje celebrando la vuelta de la histórica campeona de todo del tenis femenino: “Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships”.

La trayectoria de la norteamericana la ubica entre las mejores jugadoras de todos los tiempos. Permaneció 319 semanas en la cima del ranking mundial, conquistó 73 trofeos individuales y logró completar el denominado Serena Slam, al encadenar los cuatro Grand Slam de manera consecutiva en dos períodos diferentes: entre 2002 y 2003 y nuevamente entre 2014 y 2015.

Serena también ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos y se convirtió en una referente de la lucha por la igualdad de las mujeres deportistas. Ahora, la estadounidense también será ejemplo de vigencia al volver a las canchas.