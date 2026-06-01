La leyenda estadounidense, ganadora de 23 Grand Slam, regresa a la acción en Queen’s, la tradicional antesala de Wimbledon, tras cuatro años fuera de las canchas.
Bomba en el tenis: Serena Williams vuelve del retiro al tenis profesional a sus 44 años luego de casi cuatro años fuera de las canchas. La leyenda estadounidense, que se había despedido en el US Open 2022, participará en el torneo de dobles de Queen's gracias a una invitación especial otorgada por la organización.
La noticia fue comunicada este lunes por la WTA, que oficializó la presencia de la ganadora de 23 títulos de Grand Slam en el tradicional certamen londinense. El evento comenzará el 8 de junio y funciona como una de las principales escalas preparatorias para Wimbledon.
La ex líder del ranking no disputaba un encuentro oficial desde su despedida en Nueva York. En aquella ocasión evitó referirse a un retiro definitivo y explicó que estaba"evolucionando" hacia una nueva etapa lejos de la competencia profesional.
En paralelo al anuncio del circuito, la Federación Británica de Tenis difundió un mensaje celebrando la vuelta de la histórica campeona de todo del tenis femenino: “Serena Williams está de vuelta. La leyenda regresará al tenis en el dobles del HSBC Championships”.
La trayectoria de la norteamericana la ubica entre las mejores jugadoras de todos los tiempos. Permaneció 319 semanas en la cima del ranking mundial, conquistó 73 trofeos individuales y logró completar el denominado Serena Slam, al encadenar los cuatro Grand Slam de manera consecutiva en dos períodos diferentes: entre 2002 y 2003 y nuevamente entre 2014 y 2015.
Serena también ganó cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos y se convirtió en una referente de la lucha por la igualdad de las mujeres deportistas. Ahora, la estadounidense también será ejemplo de vigencia al volver a las canchas.
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