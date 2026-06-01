El adiós de una era: todas las leyendas que jugarán su último Mundial

38 años tiene aquel pibe argentino que hizo grande al Barcelona, que metió 92 goles en un año, que la peleó a capa y espada para que la Selección llegue a lo más alto del mundo. Que llenó su vitrina de decenas de trofeos y, coronado de gloria, con la más importante: la Copa del Mundo.

Fue campeón en cual lugar fuera, se convirtió en un ídolo mundial, se convirtió en el mejor jugador de la historia. Y, tras cuatro frustraciones, en Qatar 2022 le dio el máximo trofeo a su amada Argentina. Ahora jugará su sexto Mundial, después de poner en duda su presencia durante mucho tiempo, ya sin la presión de ganarlo. Hombre récord y amado por todos, se despide de la máxima cita y ojalá sea logrando el bicampeonato.

Tras convertirse en el futbolista con más partidos (26) y más minutos (2314’) jugados en esta competición, intentará transformarse en el goleador histórico del torneo. El rosarino acumula 13 goles y en la edición que se avecina buscará romper la barrera de los 16 tantos que posee el alemán Miroslav Klose.

Cristiano Ronaldo - Portugal

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Para el máximo goleador de la historia de este deporte, este Mundial será la última oportunidad que tendrá de ser campeón del mundo, con una selección fuerte, pero que nunca pudo alcanzar la gloria. Al igual que Messi, romperá el récord de ser uno de los futbolistas que llegará a jugar su sexta Copa del Mundo. Él, con tan solo ¡41 años!, ídolo del Real Madrid, el mejor club del mundo y consagrado -casi- totalmente, tiene entre ceja y ceja el trofeo dorado.

Es la última oportunidad y por eso le brindará al público un último baile especial, como él sabe hacerlo, con los goles que lo caracterizan. Es el único en haber marcado en cinco Mundiales consecutivos. En total, acumula ocho anotaciones en 22 encuentros, aunque un detalle no menor es que todos sus festejos fueron en fase de grupos. Quiere cambiar la historia y emocionará al mundo con su despedida.

Luka Modric - Croacia

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La leyenda más grande del fútbol croata, el líder de la generación dorada de su país que hizo competitivo al equipo en la máxima cita llegando a la final del mundo en 2018 (caída ante Francia) y a semifinales en 2022 (derrota con Argentina). Quiere sacarse la espina y hará todo lo posible por despedirse de la cita mundialista con el reconocimiento que también le falta para llenar su vitrina. Gloria del fútbol internacional, respeto mutuo con Messi y fanático de Maradona, que dejará una marca impresionante en la historia del deporte.

A sus 40 años, disputará su quinta copa. Es el futbolista con más tantos convertidos en tandas de penales en los Mundiales: 3 anotaciones sobre 3 ejecuciones. Sus víctimas fueron Dinamarca y Rusia en 2018 y Brasil en 2022.

Neymar Junior - Brasil

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Entró por la ventana a la lista de 26 convocados de Carlo Ancelotti. Una lista de lesiones sabotean su carrera de crack una y otra vez. Sin embargo, no se deja caer ante la mala suerte y se ganó su lugar, aunque peleando mucho, en este Mundial. Porque la gente lo pidió para que despliegue su magia brasileña y para que pueda darle la sexta a su selección, que se lo reclama desde hace tres copas del mundo. Si bien tiene solo 34 años, dependiendo de cómo avance su carrera futbolística, este podría ser el último.

Acumula ocho goles en trece presentaciones mundialistas. Más allá de esos números, el actual jugador del Santos es más querido por los argentinos que por muchos brasileros por la ilusión que generó su irrupción en su tierra y los pocos títulos que terminó ganando con la selección.

Kevin De Bruyne - Bélgica

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Referente y líder de un país que se acercó a la gloria en Rusia 2018, cuando se quedó con el tercer puesto. Ahora, dejando atrás una lesión en el bíceps femoral que sufrió en octubre del año pasado, que peligró su participación en el Mundial, De Bruyne está listo para demostrar la calidad y talento que esconde bajo la manga.

Este será su cuarto Mundial y se estima que el último en su carrera. El futbolista con pasado en Manchester City, que registra dos goles en trece partidos de esta competición, quiere repetir una actuación como la de Rusia tras la decepción de Qatar 2022 al marcharse en fase de grupos.

James Rodríguez - Colombia

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Colombia regresará a la Copa del Mundo después de quedarse afuera de Qatar 2022 y lo hará con James Rodríguez como capitán. El mediocampista de Minnesota United, de 34 años, afrontará su tercera participación mundialista bajo la conducción de Néstor Lorenzo y será una de las principales referencias dentro del equipo cafetero.

La mejor versión suya se vio en Brasil 2014, en el que fue una de las grandes revelaciones y enamoró a los espectadores. Marcó seis goles en tan solo cinco encuentros, se quedó con la Bota de Oro, ganó el Premio Puskás por su recordada volea frente a Uruguay y además integró el equipo ideal de aquella edición. Conserva el récord como máximo goleador colombiano en la historia de los Mundiales, récord que lo posiciona en lo más alto y que tendrá el objetivo de mantener en lo que será, probablemente, su última cita mundialista.

Guillermo Ochoa - México

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Otro veterano que podría alcanzar una marca histórica y que dirá adiós es Guillermo Ochoa. El arquero mexicano se metió por sexta vez a una lista mundialista, un registro que lo pone a la altura de Messi y Cristiano, como los únicos en llegar a esta cantidad de convocatorias para la competencia. Aunque fue citado para Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, no llegó a disputar minutos en esas ediciones. Hasta el momento, tiene once presentaciones en Copas del Mundo, con once tantos recibidos y cuatro encuentros con valla invicta.

Las actuaciones más recordadas del actual futbolista del fútbol chipriota llegaron ante potencias internacionales. Su exhibición frente a Brasil en el empate sin goles de la fase de grupos de 2014 y el triunfo sobre Alemania en Rusia 2018 quedaron entre los momentos más destacados de su carrera con la camiseta del Tri.

Mohamed Salah - Egipto

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Mohamed Salah volverá a cargar con las esperanzas de Egipto. El ahora ex delantero de Liverpool liderará a un seleccionado que intentará superar la fase de grupos por primera vez en su historia, en una zona que compartirá con Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. Es uno de los futbolistas aclamados por los fanáticos de este deporte y, gracias a la extensión de países clasificados, tiene la oportunidad de desplegar una vez más su potencial ofensivo en la máxima cita.

A sus 33 años, llega con dos goles en Mundiales, convertidos en 2018 frente a Rusia y Arabia Saudita. Con una selección que participa esporádicamente en la cita máxima (esta es la cuarta) el de 2026 aparece como una oportunidad trascendental para seguir ampliando su legado internacional.

Más leyendas que jugarán su último Mundial

Sadio Mané (34 años, Senegal, jugó solo Rusia 2018)

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Harry Kane (32 años, Inglaterra, jugó Rusia 2018 y Qatar 2022)

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Manuel Neuer (Alemania, 40 años, jugó los últimos cuatro Mundiales)