Sergio Agüero habló por primera vez sobre su arritmia

En medio de los rumores, el delantero del Barcelona se refirió por primera vez del tema, de manera breve, y agradeció las muestras de apoyo.

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados. Mucha gente me escribió, así que quería decirle gracias. No voy a hablar mucho del tema este, solo voy a disfrutar del partido de Krü (su equipo de eSports) y nada más que eso. Gracias por bancarme", expresó el Kun Agüero en un stream.

Kun Agüero habló por primera vez sobre su arritmia - TyC Spo.mp4 Agüero aún no comunicó qué será de su carrera tras la arritmia

Agüero participó de una transmisión de su organización, la cual tiene como objetivo llevar su experiencia en el mundo del deporte tradicional profesional a los E-Sports.

El delantero se encuentra en tratamiento, que consta de tres meses, por la arritmia y el Barcelona explicó que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el futuro de la carrera profesional.