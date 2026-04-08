Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció a Barcelona por la Champions League

El equipo de Diego Simeone superó por 2 a 0 al Blaugrana en el Camp Nou por el partido de ida de los cuartos de final del certamen copero. La Araña clavó el balón al ángulo desde un tiro libre.
Con un golazo de tiro libre de Julián Álvarez, Atlético de Madrid derrotó 2 a 0 a Barcelona en el Camp Nou en la ida de los cuartos de final de la Champions League y dio un paso firme hacia la clasificación. El conjunto de Diego Simeone aprovechó sus momentos y golpeó con eficacia en un escenario exigente para ilusionarse con conseguir el pase a semifinales.
Una jugada a los 43 minutos de juego cambió el partido: Pau Cubarsí bajó a Giuliano Simeone cuando estaba por quedar mano a mano con Joan García y fue expulsado dejando al local con 10 hombres. Julián Álvarez se hizo cargo de ese tiro libre cercano al área y clavó la pelota en un ángulo para abrir el marcador para el visitante. De esta manera, el equipo de Simeone se fue 1 a 0 arriba al descanso.
Pese a tener inferioridad numérica, Barcelona intentó reaccionar en el complemento y empujó con intensidad, aunque se encontró con una defensa bien parada y con atajadas determinante de Juan Musso. Y el equipo de Simeone liquidó la historia a los 24 minutos del complemento, cuando Alexander Sorloth anticipó en el primer palo un centro desde la izquierda de Matteo Ruggeri y puso el 2-0 final.
Con este resultado, la serie quedó claramente favorable para Atlético Madrid de cara a la revancha en el Metropolitano, que se llevará a cabo el próximo martes desde las 16, donde el Blaugrana estará obligado a revertir una desventaja importante frente al equipo de Simeone, que quedó a un paso de meterse entre los cuatro mejores del torneo.
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