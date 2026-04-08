Con un golazo de Julián Álvarez, Atlético de Madrid venció a Barcelona por la Champions League

Una jugada a los 43 minutos de juego cambió el partido: Pau Cubarsí bajó a Giuliano Simeone cuando estaba por quedar mano a mano con Joan García y fue expulsado dejando al local con 10 hombres. Julián Álvarez se hizo cargo de ese tiro libre cercano al área y clavó la pelota en un ángulo para abrir el marcador para el visitante. De esta manera, el equipo de Simeone se fue 1 a 0 arriba al descanso.