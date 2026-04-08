Video: el insólito penal no cobrado a Barcelona frente a Atlético Madrid

Más allá de las interpretaciones, la jugada debió terminar con un penal para Barcelona porque Juan Musso reanudó el juego al poner el balón en el césped y dar el pase con el pie. Atlético Madrid zafó porque en ese momento estaba ganando 1 a 0 con superioridad numérica y pudo sufrir el empate desde los doce pasos y perder la ventaja numérica con una posible segunda amarilla -y por ende expulsión- a Pubill.

El equipo de Diego Simeone logró un triunfazo frente a Barcelona en el Camp Nou y buscará hacer valer la ventaja de visitante en la revancha en el Metropolitano, donde buscará llegar a semifinales de la Champions League después de diez años, cuando terminó en su mejor registro: fue una de las tres veces que acabó subcampeón.