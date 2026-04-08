Video: el insólito penal no cobrado a Barcelona frente a Atlético Madrid

Marc Pubill tocó con la mano el balón dentro del área después de que Musso le dio un pase con el pie reanudando el juego. El árbitro dejó seguir y el visitante se impuso 2 a 0 en el Camp Nou.
Atlético Madrid venció 2 a 0 a Barcelona en el Camp Nou por el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. El equipo de Diego Simeone, que se impuso con goles de Julián Álvarez (una obra de arte de tiro libre) y Alexander Sorloth, zafó de un increíble penal no cobrado al Blaugrana que recorrió el mundo.
En un saque de arco de Atlético Madrid, Juan Musso apoyó la pelota dentro del área chica y realizó un toque corto para Marc Pubill que, claramente desatento, frenó la pelota con la mano sobre la línea y sacó de nuevo. Los futbolistas locales le reclamaron al árbitro István Kovács, quien dudó y dejó seguir el juego.
"No entiendo por qué no entra el VAR. Es normal cometer errores, pero este tipo de situaciones, ¿para qué tenemos el VAR? Debería ser penalti y segunda amarilla, roja. Es claro tendrían que haber llamado al árbitro para revisar. Era mejor no hablar hoy con el árbitro pero me gustaría una explicación", estalló Hansi Flick en conferencia de prensa.
"Si estaba lejos de la de Giuliano (falta de Cubarsí sobre él por la que vio la roja), la de Musso estaba más lejos aún. Lo que sí, hay sentido común, si Marc que estaba recibiendo un supuesto pase para empezar la jugada, interpretó lo que interpretó y el arbitro interpretó lo mismo es porque simplemente es sentido común del juego, después podemos buscar todas las situaciones que queremos para opinar", opinó por su parte Diego Simeone.
Más allá de las interpretaciones, la jugada debió terminar con un penal para Barcelona porque Juan Musso reanudó el juego al poner el balón en el césped y dar el pase con el pie. Atlético Madrid zafó porque en ese momento estaba ganando 1 a 0 con superioridad numérica y pudo sufrir el empate desde los doce pasos y perder la ventaja numérica con una posible segunda amarilla -y por ende expulsión- a Pubill.
El equipo de Diego Simeone logró un triunfazo frente a Barcelona en el Camp Nou y buscará hacer valer la ventaja de visitante en la revancha en el Metropolitano, donde buscará llegar a semifinales de la Champions League después de diez años, cuando terminó en su mejor registro: fue una de las tres veces que acabó subcampeón.
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