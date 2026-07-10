Sinner fue imparable, eliminó a Djokovic y jugará la final de Wimbledon con Zverev

Con este triunfo, Sinner se convirtió en el primer italiano de la historia en disputar más de una final individual en Wimbledon y amplió un récord histórico para el tenis de su país al llegar a su séptima definición de un major, superando ampliamente las cuatro que alcanzó Nicola Pietrangeli.

Además, el nacido en San Candido continúa exhibiendo números sobresalientes sobre el césped londinense. Con 26 victorias en sus primeros 30 partidos en Wimbledon, solo John Newcombe, Boris Becker y Björn Borg lograron un registro mejor en la Era Abierta.

En el camino hacia la final, el campeón defensor eliminó sucesivamente a Miomir Kecmanovic, Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki, Jan-Lennard Struff y ahora a Djokovic, ratificando un crecimiento constante a lo largo del torneo.

El triunfo de Zverev

Su rival será Alexander Zverev, quien también llega en un gran momento. El alemán, tercer preclasificado, derrotó al británico Arthur Fery por 7-6 (7-0), 6-2 y 6-4 y alcanzó por primera vez la final de Wimbledon.

El encuentro comenzó equilibrado, pero Zverev marcó diferencias a partir del tie-break del primer set, que ganó sin ceder un solo punto. A partir de allí dominó el partido con autoridad y neutralizó el entusiasmo del local, una de las grandes revelaciones del certamen.

Fery, ubicado fuera del Top 100 al comenzar el torneo, había recibido una invitación especial para disputar el cuadro principal y protagonizó una campaña inolvidable al eliminar, entre otros, al italiano Flavio Cobolli. Gracias a ese recorrido, se aseguró un ascenso de casi 80 posiciones en el ranking mundial y firmó la mejor actuación de un británico en Wimbledon desde Cameron Norrie en 2022.

Para Zverev, en cambio, el objetivo ahora será completar la mejor temporada de su carrera. El reciente campeón de Roland Garros buscará conquistar Wimbledon por primera vez y transformarse en el tercer alemán en levantar el trofeo, después de Boris Becker y Michael Stich.

Además, el triunfo sobre Fery le permitió escalar al segundo puesto del ranking ATP en vivo, desplazando a Carlos Alcaraz, quien continúa fuera de las canchas por lesión y perderá esa posición cuando se actualice la clasificación.

La final del domingo enfrentará a los dos máximos preclasificados del torneo, una situación que solo ocurrió en 17 oportunidades durante la Era Abierta en Wimbledon. Sinner intentará defender con éxito la corona conquistada en 2025, mientras que Zverev buscará sumar el segundo Grand Slam de su carrera y confirmar el gran presente que atraviesa. Será un duelo entre dos de los mejores tenistas del circuito y una definición que promete marcar el futuro inmediato del tenis masculino.