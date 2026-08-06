Sorpresa: Facundo Campazzo se sumó a un partido de básquet en una plaza de Córdoba

La estadía de Facu en Córdoba no es ninguna sorpresa ni tampoco novedad: en los últimos días compartió en su cuenta personal una foto en la que se lo ve en el predio La Agustina de Instituto de Córdoba y una galería de imágenes junto a su pareja e hijos disfrutando de su ciudad.

Próximamente, el basquetbolista estará presente como anfitrión en el evento Crossover, que se realizará en el Polideportivo Carlos Cerutti el 8 y 9 de agosto. Cabe recordar que es un innovador espectáculo argentino que mezcla básquetbol y entretenimiento con un formato de ocho equipos con reglas particulares como líneas de cuatro puntos, aros más bajos y cartas especiales.

Una vez que concluya sus vacaciones, Campazzo retornará a España para sumarse al Real Madrid de cara a la nueva temporada, que comenzará el próximo 24 de septiembre con el duelo ante Dubai Basketball por la primera fecha de la Euroliga 2026/27. El base cordobés es un emblema del conjunto merengue, con el que iniciará su novena temporada y con el que lleva 512 partidos oficiales, con 15 títulos.

Por otro lado, la Selección Argentina de Pablo Prigioni continuará este segundo semestre en la búsqueda de la clasificación al Mundial FIBA de Qatar en 2027. La Albiceleste se encuentra en el Grupo F junto con Puerto Rico, Bahamas, Canadá, Uruguay y Panamá. Tras una primera fase en la que cosechó cinco triunfos y una sola derrota, Argentina arrastra un buen colchón de puntos para intentar quedar entre los tres mejores equipos que logren el boleto directo a la Copa del Mundo.