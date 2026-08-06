Chiqui Tapia fue contundente sobre la continuidad de Scaloni: "Es mi plan A, B y C"

El presidente de la AFA dejó en claro que maneja una sola opción para la conducción de la Selección a partir de 2027 más allá del "me quedo hasta diciembre y después seguro corte" del propio santafesino.
Claudio Tapia rompió el silencio sobre la continuidad de Lionel Scaloni al mando de la Selección Argentina, después de que el entrenador comentara que cumplirá su contrato hasta diciembre y "después seguramente corte" tras el subcampeonato mundial.
"¿Manejas un plan B?", le preguntaron a Tapia en una entrevista en TyC Sports, de la que el propio canal compartió un adelanto este jueves en sus redes sociales. “No. Mi plan A, mi plan B y mi plan C es Scaloni”, respondió el mandamás de manera contundente.
"Parece que hay gente que le molesta que la Selección Argentina siga logrando triunfos, ganando títulos o que el pueblo argentino esté contento", acusó en otro momento de la nota.
Por otro lado, otro de los temas que abordó fue la posibilidad de que vuelvan los hinchas visitantes al fútbol argentino. En ese sentido, consideró que los clubes deberían tener la posibilidad de decidir si desean recibir público rival. “Si podemos en la Copa Argentina, ¿por qué no podemos en los torneos locales darle la oportunidad al club que quiera recibir visitantes, que lo haga?”, planteó.
Por último, Tapia también habló sobre el futuro de su gestión y dejó en claro cuál es uno de sus objetivos personales al mando de la AFA. “A mí me gustaría estar en el 2030 porque trabajamos para esto. Me gustaría ser el presidente de ese Mundial”, afirmó.
comentar