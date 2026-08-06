Chiqui Tapia fue contundente sobre la continuidad de Scaloni: "Es mi plan A, B y C"

Por otro lado, otro de los temas que abordó fue la posibilidad de que vuelvan los hinchas visitantes al fútbol argentino. En ese sentido, consideró que los clubes deberían tener la posibilidad de decidir si desean recibir público rival. “Si podemos en la Copa Argentina, ¿por qué no podemos en los torneos locales darle la oportunidad al club que quiera recibir visitantes, que lo haga?”, planteó.