Boca oficializó la llegada de Enner Valencia: los detalles de su contratación

El delantero ecuatoriano arribará al país este viernes para realizarse la revisión médica y, de no surgir inconvenientes, firmará su contrato con el Xeneize como jugador libre.
Boca confirmó oficialmente la incorporación de Enner Valencia, quien se convertirá en el cuarto refuerzo del equipo en este mercado de pases. El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial Esto es Boca, donde el club informó que el delantero ecuatoriano llegará al país este viernes por la tarde y que el sábado se someterá a la revisión médica. Si supera los estudios sin inconvenientes, firmará su contrato y quedará a disposición de Rodolfo Arruabarrena.
El atacante de 36 años desembarca con el pase en su poder tras finalizar su vínculo con Pachuca de México y llega para reforzar una posición que Boca buscaba cubrir desde la lesión de Adam Bareiro. El cuerpo técnico considera que Valencia puede aportar experiencia, presencia en el área y eficacia en la definición, una de las principales falencias que mostró el equipo en el inicio del Torneo Clausura.
Valencia llega con una extensa trayectoria internacional y después de disputar su tercer Mundial con la Selección de Ecuador, de la que es el máximo goleador histórico. En la última Copa del Mundo fue titular en todos los encuentros de la Tri y, antes de acordar con Boca, estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Talleres. Aquella negociación no prosperó y, tras varias versiones que lo vinculaban con Emelec, finalmente selló su llegada al conjunto de la Ribera.
Más allá de la incorporación del delantero ecuatoriano, Boca todavía no se retiró del mercado de pases. La dirigencia mantiene el interés por sumar otro atacante y volverá a intentar la contratación de Ezequiel "Chimy" Ávila, mientras que también continúa la búsqueda de un marcador central para darle mayor competencia a una defensa que todavía no encontró una formación estable desde la llegada de Arruabarrena.
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