Boca oficializó la llegada de Enner Valencia: los detalles de su contratación

Valencia llega con una extensa trayectoria internacional y después de disputar su tercer Mundial con la Selección de Ecuador, de la que es el máximo goleador histórico. En la última Copa del Mundo fue titular en todos los encuentros de la Tri y, antes de acordar con Boca, estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Talleres. Aquella negociación no prosperó y, tras varias versiones que lo vinculaban con Emelec, finalmente selló su llegada al conjunto de la Ribera.