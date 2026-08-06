River se queda sin un titular: Facundo Colidio será vendido a Vasco da Gama

El Millonario acordó la venta del delantero con el club brasilero: el 50% del pase por 4,5 millones de dólares y cobrará otros 5,5 al disputar 40 partidos en su nueva institución.
River alcanzó un acuerdo con Vasco da Gama para la transferencia de Facundo Colidio, quien continuará su carrera en el fútbol brasileño. Mientras la dirigencia avanzaba con la incorporación de Thiago Almada, también terminó de encaminar la salida del delantero, que había comenzado el semestre como titular. Solo restan el intercambio de documentación y los trámites administrativos para oficializar la operación.
El entendimiento establece que Vasco adquirirá el 50% de los derechos económicos del atacante por 4,5 millones de dólares. Además, el acuerdo contempla la compra obligatoria del porcentaje restante por un mínimo de 5,5 millones si Colidio supera los 40 partidos disputados con el club brasileño o si es transferido dentro de los próximos 18 meses. De esa manera, River tiene asegurado un ingreso mínimo de 10 millones de dólares y podría percibir una cifra mayor en caso de una futura venta.
Con esta transferencia, Colidio pondrá fin a un ciclo de tres años en Núñez, donde disputó 136 partidos, convirtió 32 goles y conquistó el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024. Su mejor versión llegó durante 2025, aunque en los últimos meses perdió continuidad y su relación con los hinchas se desgastó tras una serie de actuaciones irregulares que derivaron incluso en silbidos en el Monumental.
El delantero, que había llegado a River a mediados de 2023 procedente de Inter de Milán, continuará ahora su carrera en uno de los clubes más importantes de Brasil. La operación representa una de las ventas más importantes del mercado para el Millonario, que sigue reconfigurando su plantel mientras busca reforzarse para afrontar la segunda parte de la temporada.
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