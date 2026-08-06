River se queda sin un titular: Facundo Colidio será vendido a Vasco da Gama

El entendimiento establece que Vasco adquirirá el 50% de los derechos económicos del atacante por 4,5 millones de dólares. Además, el acuerdo contempla la compra obligatoria del porcentaje restante por un mínimo de 5,5 millones si Colidio supera los 40 partidos disputados con el club brasileño o si es transferido dentro de los próximos 18 meses. De esa manera, River tiene asegurado un ingreso mínimo de 10 millones de dólares y podría percibir una cifra mayor en caso de una futura venta.