Qué necesita River para jugar la Copa Libertadores 2026

La primera vía es ser campeón del Torneo Clausura. El Millonario clasificó a los playoffs como sexto de la Zona B después de una campaña irregular con seis victorias, cuatro empates y seis derrotas. De esta manera, disputará los cuartos de final contra el tercero de la Zona A, que aún no está definido.

Más allá de lograr la clasificación a la Copa Libertadores, Gallardo y todo River necesita un título con las altas expectativas que generó el segundo ciclo del Muñeco y que está siendo lleno de frustraciones, como en estos últimos meses quedando afuera de todo, perdiendo cuatro partidos seguidos de local y cayendo el Superclásico siendo muy superado por momentos, entre otras cosas.

La segunda vía es que Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors sea campeón del Torneo Clausura. Los tres clubes mencionados, en lo más alto de la tabla anual, liberarían un cupo en caso de acceder al máximo certamen a nivel continental como campeón del torneo domestico.

Tras el empate 0 a 0 con Vélez en Liniers, Gallardo fue consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de no jugar la Copa Libertadores 2026 y la tiró afuera. "Voy a contestar sobre eso cuando esto termine, después veámoslo cuando tengamos todas las cartas adentro de la mesa", comentó el entrenador.

"Estamos transitando un momento de negatividad que puede traer un montó de cosas, pero hay que aislarse, volver al trabajo y recuperar la memoria perdida. Volver a intentar para ver si estamos en condiciones de llegar al final. Arranca un nuevo torneo en los playoffs, entramos todos en lo mismo, pero hay que mostrar argumentos para llegar lejos", concluyó el técnico.