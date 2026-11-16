Godoy Cruz ascendió y Mendoza vuelve a tener tres equipos en Primera después de 52 años

El Nacional de 1974, el último torneo que tuvo a tres clubes mendocinos en Primer División

En el Nacional de 1974, Mendoza alcanzó la cúspide de clubes oriundos en la máxima categoría por primera vez: San Martín, Huracán de San Rafael y, justamente, Godoy Cruz fueron los que hicieron historia en ese entonces. Tanto San Martín como Godoy Cruz lograron este ascenso por ser campeón y subcampeón de la liga mendocina, respectivamente, y San Rafael por hacer lo propio en el Torneo Regional.

Luego de los festejos, llegó la hora de competir. El que mejor parado quedó fue San Martín, con nueve victorias de local ante rivales de categoría. Al Tomba le costó más, con tan solo tres triunfos en la competición, y San Rafael fue el de peor performance, con un solo festejo.

Ahora, con el vigente Reducido de la Primer Nacional, todavía hay chances de que haya un cuarto mendocino en la Liga Profesional 2027 y es Deportivo Maipú. Sin embargo, el escenario no le da a favor: en octavos, el Botellero perdía 3-1 ante Deportivo Madryn, pero el partido tuvo que ser suspendido por una fuerte agresión al arquero del conjunto mendocino y hasta ahora, están expectantes a lo que decida el Tribunal de Disciplina.