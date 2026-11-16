Godoy Cruz ascendió y Mendoza vuelve a tener tres equipos en Primera después de 52 años

El Tomba recuperó rápidamente su puesto en la máxima categoría y estará acompañado con dos conterráneos: Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza. La provincia cuyana repetirá su triple participación, como en el Nacional de 1974.
Godoy Cruz recuperó un lugar que nunca dejó de pertenecerle. Exactamente un año después de aquel descenso el 15 de noviembre de 2025 que cortó su competencia de 20 años en la máxima categoría, el Tomba le ganó a Tristán Suárez por la final y ascendió este 15 de noviembre a Primera División. En 2027, Mendoza tendrá las canchas cada vez más llenas y una rivalidad que agigantará la competencia: por primera vez después de 52 años, tres equipos de la provincia cuyana participarán al mismo tiempo en la Liga Profesional del fútbol argentino.
El conjunto dirigido por Pablo de Muner es uno de los planteles que más rápido volvió al alto nivel local en este siglo. Antes del doloroso declive del año pasado, Godoy Cruz databa de una permanencia de 18 años -descendió en el Clausura 2007, siendo esta su primera vez-. Por eso, un equipo grande del Interior, que no solo frustró a sus hinchas sino también a todos los que fanáticos del fútbol nacional, ahora se regocija con la felicidad de todo un país que quería volver a tenerlo arriba.
Más allá del folclore que ahora estará más alimentado en la provincia, Mendoza festeja su presencia: junto al Tomba estarán Independiente Rivadavia -ascendió en 2023- y Gimnasia (M) -subió en 2025-. Y es que este es un dato histórico. Si bien el año pasado Godoy Cruz y la Lepra compitieron, el Lobo aún no estaba y recién tendría su participación en 2026. Gracias a la su buena continuidad y adaptación en la máxima, ambos mantuvieron sus plazas y a ellos se les suma el más grande de este trío.
Después de 52 años, tres equipos de Mendoza llenarán de ilusión a la gente en Primera. Más allá del dato, hay una certeza que promete permanencia: Godoy Cruz pertenece a esta categoría y, con la gran competitividad de Independiente (M) Y Gimnasia (M), parece casi seguro que estarán arriba por varios años más.
En el Nacional de 1974, Mendoza alcanzó la cúspide de clubes oriundos en la máxima categoría por primera vez: San Martín, Huracán de San Rafael y, justamente, Godoy Cruz fueron los que hicieron historia en ese entonces. Tanto San Martín como Godoy Cruz lograron este ascenso por ser campeón y subcampeón de la liga mendocina, respectivamente, y San Rafael por hacer lo propio en el Torneo Regional.
Luego de los festejos, llegó la hora de competir. El que mejor parado quedó fue San Martín, con nueve victorias de local ante rivales de categoría. Al Tomba le costó más, con tan solo tres triunfos en la competición, y San Rafael fue el de peor performance, con un solo festejo.
Ahora, con el vigente Reducido de la Primer Nacional, todavía hay chances de que haya un cuarto mendocino en la Liga Profesional 2027 y es Deportivo Maipú. Sin embargo, el escenario no le da a favor: en octavos, el Botellero perdía 3-1 ante Deportivo Madryn, pero el partido tuvo que ser suspendido por una fuerte agresión al arquero del conjunto mendocino y hasta ahora, están expectantes a lo que decida el Tribunal de Disciplina.
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