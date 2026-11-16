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Scaloni habla en conferencia de prensa en la previa al amistoso con Costa Rica

El entrenador de la Selección Argentina hablará este lunes en Ezeiza y dirigirá una última práctica para resolver las dudas antes del segundo compromiso de la fecha FIFA.

La Selección Argentina se prepara para su segundo amistoso de la fecha FIFA con Costa Rica, el próximo martes desde las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y Lionel Scaloni analiza modificaciones respecto del equipo que perdió 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera.

Scaloni con &iquest;el pr&oacute;ximo 10 de la Selecci&oacute;n Argentina?

Scaloni con ¿el próximo 10 de la Selección Argentina?

Uno de los sectores que podría presentar novedades es la defensa. La actuación frente a Uruguay no dejó conforme al cuerpo técnico y, de acuerdo con los ensayos del domingo, Aaron Anselmino y Mariano Troilo aparecen como candidatos a tener su debut con la camiseta argentina.

También se anticipan modificaciones en otros sectores, especialmente en el arco y de mitad de cancha hacia adelante. Emiliano Martínez podría recuperar su lugar, siempre que esté en condiciones de regresar debido a su recuperación de la fractura mandibular y maxilar, mientras que Scaloni evaluará qué futbolistas mantienen la titularidad.

La última práctica será a las 18, una vez finalizada la conferencia de prensa. El entrenamiento se realizará en Ezeiza y no en Córdoba, como estaba previsto inicialmente, debido al pronóstico de fuertes lluvias para este lunes en la capital cordobesa.

Costa Rica, el &uacute;ltimo rival de la Selecci&oacute;n Argentina en la doble fecha FIFA.

Costa Rica, el último rival de la Selección Argentina en la doble fecha FIFA.

Por ese motivo, el plantel viajará recién el martes a primera hora y quedará concentrado en un hotel céntrico, donde se espera una importante recepción de los hinchas. Por la noche, el conjunto nacional se medirá con el equipo dirigido por Bryan Ruiz en el Kempes.

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