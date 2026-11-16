Scaloni habla en conferencia de prensa en la previa al amistoso con Costa Rica

También se anticipan modificaciones en otros sectores, especialmente en el arco y de mitad de cancha hacia adelante. Emiliano Martínez podría recuperar su lugar, siempre que esté en condiciones de regresar debido a su recuperación de la fractura mandibular y maxilar, mientras que Scaloni evaluará qué futbolistas mantienen la titularidad.

La última práctica será a las 18, una vez finalizada la conferencia de prensa. El entrenamiento se realizará en Ezeiza y no en Córdoba, como estaba previsto inicialmente, debido al pronóstico de fuertes lluvias para este lunes en la capital cordobesa.

Costa Rica, el último rival de la Selección Argentina en la doble fecha FIFA.

Por ese motivo, el plantel viajará recién el martes a primera hora y quedará concentrado en un hotel céntrico, donde se espera una importante recepción de los hinchas. Por la noche, el conjunto nacional se medirá con el equipo dirigido por Bryan Ruiz en el Kempes.