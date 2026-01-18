Australia: debut positivo para Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña

La actuación más exigente fue la de Tomás Etcheverry, quien se impuso en un verdadero partidazo ante el serbio Miomir Kecmanovic por 6-2, 3-6, 4-6, 6-3 y 6-4. El platense, 61 del ranking ATP, necesitó casi cuatro horas para sellar una remontada que expuso su fortaleza mental y su capacidad para sostener el nivel en los momentos decisivos, cerrando el encuentro con autoridad desde el saque.

El triunfo le permitió al bonaerense confirmar su buen historial frente a Kecmanovic y avanzar a la segunda ronda, donde enfrentará al británico Arthur Fery. Etcheverry viene de una temporada con altibajos, pero en Melbourne volvió a mostrar señales de madurez competitiva, algo clave para intentar mejorar su rendimiento respecto a la edición anterior del torneo.

También celebró Francisco Comesaña, que derrotó al estadounidense Patrick Kypson por 6-2, 6-3, 3-6 y 6-3 en un partido de casi tres horas. El marplatense reconoció las dificultades que atravesó durante el encuentro y destacó su capacidad de adaptación: “Los nervios me jugaron una mala pasada, pero encontré la forma de relajarme y volver a sentirme bien”, explicó tras el triunfo. En la próxima ronda tendrá un desafío de peso ante el estadounidense Frances Tiafoe.

Quien no corrió con la misma fortuna que Etcheverry y Comesaña fue el bonaerense Camilo Ugo Carabelli que perdió 6(5)-7, 1-6 y 2-6 con el húngaro Marton Fucsovics.

Por su parte, Carlos Alcaraz tuvo un estreno sólido y sin sobresaltos, al vencer al australiano Adam Walton por 6-3, 7-6(2) y 6-2. El número uno del mundo valoró el nivel mostrado en su debut y destacó la exigencia del rival, señalando que fue una buena prueba para comenzar el torneo. En la siguiente instancia se medirá ante el alemán Yannick Hanfmann, en busca de seguir avanzando con firmeza en Melbourne.