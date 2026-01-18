Lisandro Martínez le respondió a Paul Scholes y defendió su nivel en el Manchester

Antes del partido, Paul Scholes, histórico mediocampista del United, había puesto en duda la capacidad del zaguero al imaginar un duelo con Erling Haaland. Tras el encuentro, Martínez no esquivó el tema y fue directo al contestar: “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual", expresó el campeón del mundo surgido en Newell’s.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas y generaron repercusión inmediata, Scholes, que disputó 718 partidos con la camiseta del Manchester United, respondió con un mensaje irónico en redes sociales: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”.

La respuesta de Paul Scholes a Lisandro Martínez vía Instagram