Copa Africana: Senegal gritó campeón en una final escandalosa

El encuentro fue tenso desde el inicio, con mucho roce y pocas diferencias en el juego, Marruecos tuvo las situaciones más claras, sobre todo en el complemento, pero falló reiteradamente en la definición. Senegal resistió con orden y se sostuvo gracias a la seguridad de Édouard Mendy, mientras el clima en las tribunas y dentro de la cancha se volvía cada vez más caliente.

El punto máximo del escándalo llegó a los 92 minutos, tras una acción muy discutida en el área, el árbitro Ndala Ngambo sancionó penal para Marruecos luego de la intervención del VAR. La decisión desató una reacción furiosa del banco y los jugadores senegaleses, al punto que el entrenador Pape Thiaw ordenó que el equipo se retirara del campo de juego en señal de protesta. El partido estuvo detenido más de 20 minutos, hasta que Mané fue al vestuario y convenció a sus compañeros de volver.

La ejecución del penal se postergó aún más hasta que Brahim Díaz asumió la responsabilidad. El delantero intentó definir picando la pelota, pero Mendy se quedó parado en el centro del arco y atajó el remate, una acción que dejó al estadio en silencio y cambió por completo el desarrollo emocional del partido.

Apenas comenzado el tiempo suplementario, Senegal aprovechó el golpe anímico, Pape Gueye encabezó una contra tras una pérdida marroquí y sacó un remate potente para el 1-0 definitivo. Marruecos empujó hasta el final, incluso con un disparo al travesaño, pero no logró revertir una final que quedará en la historia.

