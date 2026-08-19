Thiago Tirante venció al 16° del mundo y está en cuartos de Cincinnati

El argentino superó a Jakub Mensik por 5-7, 6-4 y 6-4 y consiguió la mejor actuación de su carrera en un Masters 1000. Previamente había eliminado a Novak Djokovic.
Thiago Tirante derrotó 5-7, 6-4 y 6-4 a Jakub Mensik, número 16 del ranking mundial, y se clasificó por primera vez a los cuartos de final de un Masters 1000. El platense, que ocupa el puesto 50 del escalafón, volvió a imponerse después de haber dado el gran golpe ante Novak Djokovic y mantiene su marcha en Cincinnati. Su próximo rival saldrá del duelo entre Alex de Miñaur, octavo del mundo, y Arthur Fils, 21°.
El argentino debió remontar un partido que comenzó cuesta arriba y respondió con autoridad después de ceder el primer set por 7-5. Mensik aprovechó una desconcentración de Tirante en el duodécimo game para quedarse con el parcial inicial, pero el bonaerense sostuvo su nivel y encontró la oportunidad para reaccionar. En el segundo set, ganó el 92% de los puntos con su primer servicio y logró quebrar en el noveno juego para llevar el encuentro a una definición en el tercer parcial.
Tirante salió decidido en el set definitivo y marcó rápidamente una diferencia de 4-0 que terminó siendo determinante, aunque Mensik recuperó uno de los quiebres, el argentino no perdió la concentración y cerró el partido con otro 6-4. El triunfo adquiere todavía mayor relevancia por el nivel de su rival: el checo ganó el Masters 1000 de Miami en 2025, conquistó Auckland este año y alcanzó las semifinales de Roland Garros, además de contar con victorias ante Djokovic y Jannik Sinner.
Con esta victoria, Tirante se convirtió en el octavo argentino en alcanzar los cuartos de final de Cincinnati durante la Era Abierta, después de Guillermo Vilas, Franco Squillari, Guillermo Coria, David Nalbandian, Mariano Zabaleta, José Acasuso y Juan Martín del Potro. A los 25 años, el platense atraviesa el mejor momento de su carrera y en 2026 también consiguió sus primeros cuadros principales en el Australian Open y Wimbledon, además de semifinales en Houston y cuartos en Río de Janeiro y Bastad. Ahora buscará dar otro paso en Ohio ante De Miñaur o Fils.
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