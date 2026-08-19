Thiago Tirante venció al 16° del mundo y está en cuartos de Cincinnati

Con esta victoria, Tirante se convirtió en el octavo argentino en alcanzar los cuartos de final de Cincinnati durante la Era Abierta, después de Guillermo Vilas, Franco Squillari, Guillermo Coria, David Nalbandian, Mariano Zabaleta, José Acasuso y Juan Martín del Potro. A los 25 años, el platense atraviesa el mejor momento de su carrera y en 2026 también consiguió sus primeros cuadros principales en el Australian Open y Wimbledon, además de semifinales en Houston y cuartos en Río de Janeiro y Bastad. Ahora buscará dar otro paso en Ohio ante De Miñaur o Fils.