Racing volvió a sonreír frente a Belgrano y avanzó en la Copa Argentina

Tras cuatro partidos sin conocer la victoria, la Academia se impuso 1 a 0 ante el Pirata en San Luis con gol de Conechny y se metió entre los ocho mejores de la copa nacional.
Racing venció 1-0 a Belgrano en San Luis y avanzó a los cuartos de final de la Copa Argentina. La Academia golpeó rápido, con un cabezazo de Tomás Conechny y después sostuvo la ventaja durante el resto del encuentro. El equipo de Vojvoda volvió al triunfo luego de cuatro partidos y consiguió una clasificación importante frente a un rival que buscó el empate hasta el final.
El único gol del partido llegó a los cuatro minutos del primer tiempo después de una recuperación de Lodico, que rápidamente habilitó a Maravilla Martínez por izquierda; el delantero lanzó un centro de primera y Conechny apareció para conectar de cabeza en el primer palo y marcar el 1-0 que terminaría siendo definitivo.
Racing estuvo cerca del segundo poco después, cuando Ortegoza sacó un fuerte remate que pegó en el palo. Belgrano también tuvo sus chances, pero Cambeses respondió bien ante los intentos del Pirata y mantuvo el arco en cero. Y el final estuvo lleno de polémica.
Ramiro Hernández lanzó un centro desde la izquierda y Uvita Fernández apareció para anticipar en el centro del área y marcar el empate, sin embargo, la jugada fue revisada mediante el VAR y el gol terminaría siendo anulado. De esta manera, la Academia se recuperó de tres derrotas consecutivas en el Clausura y espera en los cuartos de Copa Argentina al ganador del cruce entre Vélez y Boca.
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