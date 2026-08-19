Racing volvió a sonreír frente a Belgrano y avanzó en la Copa Argentina

Ramiro Hernández lanzó un centro desde la izquierda y Uvita Fernández apareció para anticipar en el centro del área y marcar el empate, sin embargo, la jugada fue revisada mediante el VAR y el gol terminaría siendo anulado. De esta manera, la Academia se recuperó de tres derrotas consecutivas en el Clausura y espera en los cuartos de Copa Argentina al ganador del cruce entre Vélez y Boca.