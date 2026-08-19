Jadson Viera asumió en Independiente y marcó su objetivo: "Vengo por todo"

El flamante entrenador del Rojo habló antes de su debut ante Independiente Rivadavia, destacó su relación con Marcelo Gallardo y aseguró que buscará sacar el máximo del plantel.
Jadson Viera ya trabaja al frente de Independiente y se prepara para su debut ante Independiente Rivadavia, previsto para este sábado a las 18.30 en Avellaneda. El entrenador brasileño nacionalizado uruguayo asumió con la misión de conducir al Rojo durante los próximos cuatro meses y rápidamente dejó en claro cuál será su postura. “Es una linda oportunidad y en la primera charla con los dirigentes quise transmitir el convencimiento que tengo. Estoy feliz y estamos en un equipo gigante”, expresó.
El técnico fue contundente al referirse a sus expectativas y aseguró que no llegó al club para esperar cómo se desarrollan los acontecimientos. “Nosotros estamos convencidos y ojalá las cosas se nos den. Yo vengo por todo, no vengo a ver qué pasa”, afirmó Viera. Además, explicó que pretende que su equipo transmita una identidad con la que los hinchas puedan sentirse representados: “Necesitamos transmitir cosas positivas para la gente. Que se sientan identificados con nosotros”.
Viera también contó cómo se produjo su llegada a Independiente y remarcó que tenía el deseo de asumir este desafío. Según explicó, Pablo Cáceres, quien trabaja con la dirigencia en Uruguay, consiguió la entrevista y luego viajó junto con todo su cuerpo técnico para reunirse con los dirigentes, donde pudo presentar su conocimiento del plantel y explicar su idea de trabajo. Durante sus primeros entrenamientos, priorizó el contacto con los futbolistas y buscó transmitirles confianza: “Es momento de unión total. Esto es un día a día”.
En cuanto a su propuesta futbolística, el entrenador explicó que busca equipos con posesión y capacidad para aprovechar las transiciones, aunque también aclaró que está dispuesto a adaptarse a las características de sus jugadores. “Me adapto al plantel que tengo y trato de sacar lo mejor de cada uno”, señaló. Viera recordó que esa fue una de sus principales características desde su etapa en Boston River y que luego debió modificar su enfoque en Nacional para afrontar una final histórica ante Peñarol.
Su llegada al fútbol argentino también tiene un vínculo especial con Marcelo Gallardo, con quien compartió plantel en Nacional y a quien conoció posteriormente durante sus primeros pasos como entrenador. Viera destacó especialmente la evolución del Muñeco y sus condiciones para conducir grupos. “Tiene un gran olfato para los jugadores, un gran manejo de grupo y su crecimiento fue extraordinario”, afirmó sobre el extécnico de River. Ahora, el desafío de Viera estará en trasladar sus propias ideas a Independiente y comenzar su ciclo con una victoria en Avellaneda.
comentar