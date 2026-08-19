Jadson Viera asumió en Independiente y marcó su objetivo: "Vengo por todo"

Su llegada al fútbol argentino también tiene un vínculo especial con Marcelo Gallardo, con quien compartió plantel en Nacional y a quien conoció posteriormente durante sus primeros pasos como entrenador. Viera destacó especialmente la evolución del Muñeco y sus condiciones para conducir grupos. “Tiene un gran olfato para los jugadores, un gran manejo de grupo y su crecimiento fue extraordinario”, afirmó sobre el extécnico de River. Ahora, el desafío de Viera estará en trasladar sus propias ideas a Independiente y comenzar su ciclo con una victoria en Avellaneda.