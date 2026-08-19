El club inglés compró al guardameta japonés Zion Suzuki y le hizo un contrato de largo plazo con la esperanza de que reemplace al argentino en el corto o mediano plazo.
Aston Villa incorporó a un arquero y se abre la chance de salir para el Dibu Martínez. El club inglés compró al guardameta japonés Zion Suzuki y le hizo un contrato de largo plazo con la esperanza de que reemplace al argentino en el corto o mediano plazo.
El arquero de 23 años, que viene de tener una destacada actuación con su selección en la última Copa del Mundo, firmó contrato hasta 2031 con los Villanos y, si bien su incorporación podría ser entendida como una apuesta a futuro, su llegada reconfigura por completo la pelea por adueñarse del arco del equipo de Birmingham, ya que se le presenta como un competidor directo al Dibu.
“Quiero hacer historia en este gran club”, expresó Suzuki, por quien el Aston Villa desembolsó alrededor de 35 millones de euros. El nacido en New Jersey, pero que representa a Japón, llega proveniente del Parma y había estado a un paso de irse al PSG en este mercado de pases, pero los franceses desistieron de su contratación a último momento.
Por su parte, el arquero campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022 estuvo muy cerca de marcharse a Juventus en este mercado de pases. Sin embargo, su pase no se concretó por diferencias económicas. Los ingleses exigían al menos diez millones de euros para dejarlo salir, pero la Vecchia Signora esperaba invertir no más de siete millones más otros tres en variables.
Cabe recordar que el futbolista de 33 años disputó la última cita máxima con una lesión en su mano derecha, la cual arrastra desde la definición de la Europa League contra el Friburgo. De hecho, no juega desde la final perdida ante España el pasado 19 de julio.
El desembarco de Suzuki podría dar un giro la situación del marplatense y no se descarta que se abra nuevamente la posibilidad de una venta. Sin embargo, hasta el momento ningún equipo ofertó formalmente por el surgido de las inferiores de Independiente.
Los dirigidos por Unai Emery debutarán en la Premier League el próximo domingo ante el Brighton y aún es una incógnita quién se parará bajo los tres palos. Con un mercado de pases que finaliza el 31 de agosto, será cuestión de tiempo para averiguar si el Dibu extenderá su historia en Inglaterra o si encontrará nuevos horizontes para su carrera.
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