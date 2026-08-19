Aston Villa incorporó a un arquero y se abre la chance de salir para el Dibu Martínez

Por su parte, el arquero campeón del mundo con la Argentina en Qatar 2022 estuvo muy cerca de marcharse a Juventus en este mercado de pases. Sin embargo, su pase no se concretó por diferencias económicas. Los ingleses exigían al menos diez millones de euros para dejarlo salir, pero la Vecchia Signora esperaba invertir no más de siete millones más otros tres en variables.

Cabe recordar que el futbolista de 33 años disputó la última cita máxima con una lesión en su mano derecha, la cual arrastra desde la definición de la Europa League contra el Friburgo. De hecho, no juega desde la final perdida ante España el pasado 19 de julio.

El desembarco de Suzuki podría dar un giro la situación del marplatense y no se descarta que se abra nuevamente la posibilidad de una venta. Sin embargo, hasta el momento ningún equipo ofertó formalmente por el surgido de las inferiores de Independiente.

Los dirigidos por Unai Emery debutarán en la Premier League el próximo domingo ante el Brighton y aún es una incógnita quién se parará bajo los tres palos. Con un mercado de pases que finaliza el 31 de agosto, será cuestión de tiempo para averiguar si el Dibu extenderá su historia en Inglaterra o si encontrará nuevos horizontes para su carrera.