Tomás Etcheverry dio el golpe ante Rublev y Francisco Cerúndolo abandonó por lesión

Una lesión en la espalda obligó al bonaerense a retirarse en el tercer set.

La complicación física apareció en el inicio del tercer set, cuando Cerúndolo comenzó a sentir molestias en la espalda. Después de perder los dos primeros juegos y recibir atención médica, el argentino decidió retirarse y le permitió a Rinderknech avanzar de ronda. El abandono puso fin a su participación en el último Masters 1000 de la temporada, un torneo en el que había alcanzado la tercera ronda en las tres ediciones anteriores.

Con el triunfo de Etcheverry, el platense quedó como uno de los argentinos que siguen en carrera en el cuadro de singles, junto con Thiago Tirante, quien ingresó al torneo como reemplazante del italiano Flavio Cobolli y espera rival para su debut. La ronda también había sido complicada para la delegación nacional puesto que Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados el lunes.