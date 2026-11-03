Tomás Etcheverry dio el golpe ante Rublev y Francisco Cerúndolo abandonó por lesión

El platense consiguió una victoria importante ante el ruso mientras que el bonaerense ganaba ante Rinderknech pero sufrió una molestia en la espalda y no pudo terminar el partido.
Tomás Etcheverry consiguió un importante triunfo ante Andrey Rublev y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de París, en una jornada que también tuvo una noticia negativa para el tenis argentino debido a que Francisco Cerúndolo debió abandonar su partido frente al francés Arthur Rinderknech por una molestia en la espalda.
El platense se impuso por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), después de casi tres horas de juego, ante el número 22 del ranking ATP para cortar una mala racha personal, mientras que Fran se retiró cuando el marcador estaba 3-6, 7-6 (2) y 2-0 a favor de su rival.
Etcheverry, ubicado en el puesto 31 del ranking ATP, logró una victoria de peso ante el ruso, que ocupa el lugar 22 del escalafón mundial. El argentino comenzó mejor, dominó los intercambios y se quedó con el primer parcial por 6-4, mientras que Rublev reaccionó en el segundo set, llevó la definición al tie-break y consiguió igualar el encuentro en un 7-6 a su favor. En el tercer parcial la paridad se mantuvo hasta el desempate, donde el platense mostró firmeza en los puntos decisivos y selló la clasificación. Además, cortó una racha de cinco eliminaciones consecutivas en primera ronda.
El próximo rival de Etcheverry saldrá del cruce entre el francés Arthur Gea y el alemán Jan-Lennard Struff. Del otro lado, Cerúndolo, número 21 del mundo y preclasificado 16 en París, tuvo un comienzo favorable ante Rinderknech y se llevó el primer set por 6-3. En el segundo llegó a estar 5-4 y sacó para ganar el partido, pero no pudo cerrar el encuentro: el francés recuperó el quiebre y se impuso en el tie-break por 7-2.
La complicación física apareció en el inicio del tercer set, cuando Cerúndolo comenzó a sentir molestias en la espalda. Después de perder los dos primeros juegos y recibir atención médica, el argentino decidió retirarse y le permitió a Rinderknech avanzar de ronda. El abandono puso fin a su participación en el último Masters 1000 de la temporada, un torneo en el que había alcanzado la tercera ronda en las tres ediciones anteriores.
Con el triunfo de Etcheverry, el platense quedó como uno de los argentinos que siguen en carrera en el cuadro de singles, junto con Thiago Tirante, quien ingresó al torneo como reemplazante del italiano Flavio Cobolli y espera rival para su debut. La ronda también había sido complicada para la delegación nacional puesto que Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo quedaron eliminados el lunes.
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