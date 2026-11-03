Colapinto palpitó el GP de Brasil: "Es un circuito con oportunidades para aprovechar"

Tras no poder sumar puntos por una sanción en México, el pilarense expresó su optimismo por volver a correr en el circuito de Interlagos con el apoyo de muchos argentinos.
Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 con mucho optimismo después de no poder sumar puntos en la última prueba en México debido a una sanción posterior a la carrera: cruzó la meta octavo, subió provisoriamente al séptimo puesto por la sanción a Oscar Piastri y terminó 15° por recibir diez segundos de recargo por no reducir lo suficiente bajo bandera amarilla.
“Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde tan peleada. Fue una carrera muy movida y lo positivo es que la ejecutamos muy bien, mostramos buen ritmo y pudimos competir entre los diez primeros. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo este fin de semana en San Pablo”, dijo el piloto de Alpine, que ya está en Brasil.
“Siempre es fantástico correr en Sudamérica y en Interlagos, que es uno de los mejores circuitos de la temporada. Hay muchísimos argentinos que se suman a los hinchas brasileños en las tribunas para apoyarnos y quiero asegurarme de que podamos darles una buena carrera”, expresó Franco, quien contará con mucho apoyo en las tribunas.
Y mostró su optimismo para el GP de Brasil: “Es un circuito histórico que ofrece oportunidades para aprovechar. Queremos trasladar a este fin de semana el ritmo de carrera que mostramos en Ciudad de México y cerrar estas tres fechas seguidas con un buen resultado”.
El Gran Premio de San Pablo se correrá del viernes 6 al domingo 8 de noviembre y tendrá un formato tradicional, con tres prácticas, clasificación el sábado y carrera el domingo a las 14 de la Argentina. En Interlagos, Franco buscará volver a sumar y cortar una racha de cinco Grandes Premios sin puntos.
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