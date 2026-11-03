Colapinto palpitó el GP de Brasil: "Es un circuito con oportunidades para aprovechar"

“Fue una lástima irnos de Ciudad de México sin puntos después de una tarde tan peleada. Fue una carrera muy movida y lo positivo es que la ejecutamos muy bien, mostramos buen ritmo y pudimos competir entre los diez primeros. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo este fin de semana en San Pablo”, dijo el piloto de Alpine, que ya está en Brasil.