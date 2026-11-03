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Oficial: Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha del Torneo Clausura

El reconocido árbitro, que quedó en el centro de la escena por su cuestionada actuación en el Superclásico, no impartirá justicia en la definición de la fase regular del campeonato.

Nicolás Ramírez no fue designado como árbitro de la última fecha del Torneo Clausura después de dirigir el Superclásico en un actuación que quedó en el centro de la escena por la cantidad e intensidad de los reclamos del lado de River, que considera haber sido perjudicado en La Bombonera.

Ramírez solicitó “licencia por intervención quirúrgica programada” y no tendrá acción en ningún encuentro de la definición de la fase regular, donde se conocerá al campeón de la Anual, los clasificados al playoffs del Clausura y a las copas internacionales de 2027. También estará ausente Yael Falcón Pérez porque pidió “licencia por paternidad”.

Por otro lado, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en el Superclásico, fue designado en la misma función en el encuentro entre Instituto y Newell's, a disputarse el sábado 7 de noviembre a partir de las 22 en Córdoba. El rafaelino también fue blanco de muchas críticas por no llamar a Ramírez por un posible penal a River por un agarrón a Otamendi dentro del área y una posible roja directa a Blanco, entre otras jugadas.

Todos los árbitros para la fecha 16 del Torneo Clausura

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Bryan Ferreyra

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Diego Martin

Cuarto árbitro: Franco Moron

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Federico Cano

Árbitro asistente 2: Juan Racciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Felipe Viola

Árbitro asistente 1: Eric Grunmann

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Juan Pafundi

Árbitro asistente 1: Hugo Páez

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Desposito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: José Castelli

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Gonzalo Pereira

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Maximiliano Manduca

Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez

Árbitro asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Antonella Pajon

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba

Árbitro asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

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