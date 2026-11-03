Oficial: Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha del Torneo Clausura

El reconocido árbitro, que quedó en el centro de la escena por su cuestionada actuación en el Superclásico, no impartirá justicia en la definición de la fase regular del campeonato.
Nicolás Ramírez no fue designado como árbitro de la última fecha del Torneo Clausura después de dirigir el Superclásico en un actuación que quedó en el centro de la escena por la cantidad e intensidad de los reclamos del lado de River, que considera haber sido perjudicado en La Bombonera.
Ramírez solicitó “licencia por intervención quirúrgica programada” y no tendrá acción en ningún encuentro de la definición de la fase regular, donde se conocerá al campeón de la Anual, los clasificados al playoffs del Clausura y a las copas internacionales de 2027. También estará ausente Yael Falcón Pérez porque pidió “licencia por paternidad”.
Por otro lado, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en el Superclásico, fue designado en la misma función en el encuentro entre Instituto y Newell's, a disputarse el sábado 7 de noviembre a partir de las 22 en Córdoba. El rafaelino también fue blanco de muchas críticas por no llamar a Ramírez por un posible penal a River por un agarrón a Otamendi dentro del área y una posible roja directa a Blanco, entre otras jugadas.
15.00 Aldosivi – River (Zona B) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Javier Uziga
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
15.00 Barracas Central – Racing (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Federico Cano
Árbitro asistente 2: Juan Racciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Eric Grunmann
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente – Deportivo Riestra (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Hugo Páez
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Desposito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre – Sarmiento (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Gonzalo Pereira
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutierrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22.00 Banfield – Atlético Tucumán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Maximiliano Manduca
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
15.00 Gimnasia (Mza.) – Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres – Estudiantes (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Antonella Pajon
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos – Huracán (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca – Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium/ TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
19.30 Central Córdoba – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Álvaro Carranza
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
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